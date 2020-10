Chelsea-manager Frank Lampard weigert doelman Kepa Arrizabalaga af te vallen na zijn blunder in de verloren topper tegen Liverpool. Mede door de fout van de geplaagde Spanjaard wonnen 'The Reds' zondag met 0-2 op Stamford Bridge.

Kepa wilde aan het begin van de tweede helft aanvoerder Jorginho aanspelen in het strafschopgebied, maar had niet gerekend op de aanstormende Sadio Mané. De aanvaller van Liverpool onderschepte de bal en schoot zijn ploeg vier minuten na de openingstreffer op een 0-2-voorsprong.

"Het is duidelijk dat die fout ons pijn deed, maar Kepa heeft op dit moment steun nodig van de mensen om zich heen", zei Lampard na de wedstrijd tegen de BBC. "Dat geldt voor alle spelers. Het is belangrijk dat we hem weer het nodige vertrouwen geven."

Het was niet de eerste keer dat Kepa blunderde bij Chelsea. Vorige week bij de seizoensopener tegen Brighton & Hove Albion was de oud-speler van Athletic de Bilbao met een fout verantwoordelijk voor de 1-1, al wonnen 'The Blues' die wedstrijd uiteindelijk nog wel met 1-3.

Toch blijft Lampard vasthouden aan Kepa, die zich met een transfersom van circa 80 miljoen euro nog altijd de duurste keeper ter wereld mag noemen. "Niemand probeert in het voetbal fouten te maken, dit hoort bij het spel. Kepa moet gewoon hard blijven werken."

Ondanks de zalvende woorden van Lampard gaat Chelsea zich deze week volgens Britse media nog versterken met doelman Edouard Mendy van Stade Rennes. Met Willy Caballero heeft Chelsea nog een doelman in de selectie. De 38-jarige Argentijn komt woensdag in actie als de Londenaren in het toernooi om de League Cup tegen Barnsley spelen.

Kepa Arrizabalaga speelt de bal in de voeten van Sadio Mané, die de wedstrijd namens Liverpool in het slot gooit tegen Chelsea. (Foto: Getty Images)