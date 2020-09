Real Madrid heeft zondag in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen meteen punten verspeeld. De landskampioen speelde met 0-0 gelijk bij Real Sociedad. In Italië luisterde Juventus het debuut van trainer Andrea Pirlo op met een zege op Sampdoria: 3-0.

Een matige eerste helft bij Real Sociedad-Real Madrid leverde nauwelijks kansen op. Voormalig Willem II-spits Alexander Isak was vlak voor rust wel dicht bij de openingstreffer, maar zijn schot werd gekeerd door Thibaut Courtois.

Real zorgde in de tweede helft voor meer gevaar, maar Sociedad-doelman Alejandro Remiro hield zijn ploeg op de been met reddingen op pogingen van Dani Carvajal en Karim Benzema.

Martin Ødegaard had een basisplaats bij Real. De 21-jarige Noor, die in het verleden uitkwam voor Vitesse en sc Heerenveen, deed in zijn eerste competitieduel voor 'De Koninklijke' een uur mee.

Bij Sociedad maakte David Silva zijn debuut. De 34-jarige middenvelder, die deze zomer na tien jaar vertrok bij Manchester City, speelde het laatste half uur mee.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga

Juventus viert de openingstreffer van Dejan Kulusevski. (Foto: Pro Shots)

Juventus ruim langs Sampdoria

In de Serie A opende Dejan Kulusevski in de dertiende minuut de score voor Juventus tegen Sampdoria. De Zweed krulde de bal in de linkerhoek nadat Cristiano Ronaldo zich stukliep op de verdediging van de bezoekers.

Tien minuten later zorgde Ronaldo zelf bijna voor de 2-0, maar hij schoot van dichtbij op de lat. Leonardo Bonucci slaagde er elf minuten voor tijd wel in om de marge te verdubbelen. De verdediger schoot hard binnen uit een rebound bij een corner.

Ook Ronaldo kwam in de slotfase nog tot scoren. De Portugees plaatste de bal in de verre hoek na een pass door het midden van Aaron Ramsey.

Voor Pirlo was het zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van Juventus. De 41-jarige Italiaan werd begin augustus aangesteld als opvolger van de ontslagen Maurizio Sarri.

Matthijs de Ligt ontbrak bij Juventus. De Oranje-international onderging vorige maand een operatie aan zijn schouder en is nog zo'n twee maanden uit de roulatie.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A