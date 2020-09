Hoewel hij geen treffer maakte of assist gaf, werd Mohammed Kudus zondag na afloop van Ajax-RKC Waalwijk (3-0) uitgeroepen tot man van de wedstrijd. De veelzijdige middenvelder viel bij zijn debuut op met zijn dynamische spel.

"Ik vond hem geweldig om te zien", zei Ajax-trainer Erik ten Hag tegen FOX Sports over Kudus, die voor 9 miljoen euro overkwam van het Deense FC Nordsjaelland. "Hij is heel actief en dynamisch en kan in hoge intensiteit voetballen."

"Als Kudus de bal krijgt, dan doet hij er vaak wat goeds mee. Verdedigend was hij ook goed. Hij heeft veel ballen afgepakt. Als hij nog leert om in ons systeem beter positie te kiezen, dan gaat het een hele mooie speler voor Ajax worden", sprak de trainer lovende woorden.

Kudus speelde tegen RKC in plaats van Ryan Gravenberch en vormde het middenveld met Edson Álvarez en Quincy Promes. Ondanks zijn sterke optreden sluit Ten Hag niet uit dat hij de twintigjarige Ghanees volgende week weer op de bank zet.

"Uiteraard kan ik hem eruit halen, waarom niet?", vroeg de trainer. "Hij heeft heel veel goede dingen gedaan, maar er zijn ook verbeterpunten, zoals het positie innemen. Maar het is dan wel weer zo: hoe meer hij gaat spelen, hoe makkelijker hij leert goed positie kiezen."

"Natuurlijk kan Kudus ook samen met Gravenberch spelen", zei Ten Hag. "Maar heb je gezien hoeveel ballen Álvarez vandaag heeft afgepakt? En hoeveel hij onderweg was om aanspeelbaar te zijn? We gaan dit jaar heel veel wedstrijden spelen en zullen alle spelers nodig hebben."

Ajax-trainer Erik ten Hag voor het duel met RKC Waalwijk. (Foto: Pro Shots)

Ajax verzuimt monsterscore neer te zetten

Met een 3-0-nederlaag kwam RKC nog goed weg in de ArenA, want Ajax verzuimde met een groot aantal gemiste kansen en door enkele VAR-ingrepen om een monsterscore neer te zetten.

Ten Hag benadrukte dat het grote krachtsverschil met de zwakke Brabanders ook werd veroorzaakt door het goede spel van Ajax. "In fases hebben wij het heel goed gedaan en dan lijkt het alsof het heel makkelijk is."

"Ik ben tevreden over ons veldspel en over de mooie aanvallen die we lieten zien. Sommige drukmomenten waren goed, andere wat minder. Dat zijn weer leermomenten", stipte Ten Hag een minpunt aan.

Ajax is net als sc Heerenveen, PSV en Vitesse nog zonder puntenverlies na twee speelrondes in de Eredivisie. De Arnhemmers zijn zaterdag de volgende opponent in de Johan Cruijff ArenA.

