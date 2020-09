Davy Klaassen en Pablo Rosario zijn door interim-bondscoach Dwight Lodeweges opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de interlandperiode in oktober. De speler van Werder Bremen en de PSV'er waren er de afgelopen periode niet bij.

In vergelijking met de vorige voorselectie keren ook Feyenoorder Steven Berghuis, Timothy Fosu-Mensah (Manchester United), Donyell Malen (PSV) en Javairô Dilrosun (Hertha BSC) terug.

De voorselectie telt in totaal 38 namen. Dat zijn er zes meer dan in de vorige interlandperiode, toen Oranje het in de Nations League opnam tegen Polen (1-0-winst) en Italië (0-1-nederlaag).

Het Nederlands elftal speelt volgende maand in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina (uit, 11 oktober) en Italië (uit, 14 oktober). De interlandperiode begint voor Oranje op 7 oktober met een oefeninterland tegen Mexico in de Johan Cruijff ArenA.

Klaassen ontbrak jaren bij Oranje

Klaassen kwam in totaal zestien keer uit voor het Nederlands elftal, maar na zijn transfer van Ajax naar Everton raakte hij snel uit beeld bij Oranje. Zijn laatste interland dateert van oktober 2017, toen hij mocht invallen in het WK-kwalificatieduel met Zweden. De 27-jarige Klaassen speelt sinds 2018 voor Werder Bremen.

Rosario speelde in 2018 zijn vooralsnog enige interland. De 23-jarige middenvelder van PSV, die vorig seizoen een mindere periode kende, viel toen in een oefenduel met België in voor Matthijs de Ligt. De verdediger van Juventus ontbreekt bij Oranje wegens een schouderoperatie.

Berghuis ontbrak vorige maand wegens fysieke klachten, maar is inmiddels weer fit. Ook Daley Blind, die tegen Polen en Italië de definitieve groep niet haalde wegens problemen met zijn hart, is weer beschikbaar.

De voorselectie werd samengesteld door Lodeweges, die naar voren werd geschoven na het vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona. De verwachting is dat er snel een definitieve opvolger wordt aangesteld. Frank de Boer is de voornaamste kandidaat.

De definitieve selectie wordt op vrijdag 2 oktober bekendgemaakt.

Voorselectie Nederlands elftal:

Doel: Marco Bizot, Jasper Cillessen, Tim Krul, Jeroen Zoet.

Achterhoede: Nathan Aké, Daley Blind, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Timothy Fosu-Mensah, Hans Hateboer, Perr Schuurs, Kenny Tete, Joël Veltman, Stefan de Vrij, Owen Wijndal.

Middenveld: Donny van de Beek, Leroy Fer, Mohamed Ihattaren, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Davy Pröpper, Marten de Roon, Pablo Rosario, Kevin Strootman, Tonny Vilhena, Goerginio Wijnaldum.

Aanval: Ryan Babel, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Myron Boadu, Memphis Depay, Javairô Dilrosun, Luuk de Jong, Donyell Malen, Quincy Promes, Calvin Stengs, Wout Weghorst.