Jill Roord gaat zondag het trainingskamp van de Oranjevrouwen verlaten. De middenvelder van Arsenal heeft te veel last van een lichte knieblessure.

Roord liep de kwetsuur afgelopen vrijdag op in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland (0-1-zege). De 56-voudig international zal bij haar club verder aan haar revalidatie werken.

In Moskou kroonde Roord zich tot matchwinner voor de Oranjevrouwen door na een kwartier het enige doelpunt van de wedstrijd te maken. Een kwartier voor tijd werd ze gewisseld.

Bondscoach Sarina Wiegman voegt geen vervanger voor Roord toe aan haar selectie, die nog tot en met dinsdag in Zeist verblijft voor een korte trainingsstage.

120 Samenvatting: Oranjevrouwen boeken nipte zege in EK-kwalificatie

Oranjevrouwen dicht bij EK-deelname

Nederland is dankzij de overwinning op Rusland bijna zeker van deelname aan het EK van 2022 in Engeland. De verliezend WK-finalist is koploper in de EK-kwalificatiegroep en heeft liefst twaalf punten voorsprong op de nummer twee Rusland, dat wel twee duels minder heeft gespeeld.

De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het EK in Engeland, dat wegens de coronacrisis met een jaar werd uitgesteld naar de zomer van 2022. De nummer twee speelt nog in de play-offs om een EK-ticket.

De Oranjevrouwen spelen op 23 oktober thuis tegen Estland hun volgende EK-kwalificatieduel. Vier dagen later wacht een uitwedstrijd tegen Kosovo en op 1 december wordt de kwalificatiecampagne thuis afgesloten tegen Kosovo.