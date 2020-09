Steven Berghuis deed zondag weinig moeite om zijn teleurstelling te verbergen na het eerste puntenverlies van Feyenoord in de Eredivisie. De aanvoerder was erg kritisch op het spel van zijn ploeg in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1).

"Er zullen heel veel dingen beter moeten, willen we een goed seizoen draaien", zei Berghuis tegen FOX Sports. "Het was gewoon een slechte wedstrijd."

"We hadden slecht veldspel, een slechte veldbezetting, een laag tempo en weinig initiatief", somde de balende aanvaller op.

Feyenoord verspeelde pas voor het eerst punten in De Kuip sinds Dick Advocaat eind oktober vorig jaar de ontslagen Jaap Stam opvolgde. Desondanks vond Berghuis dat de Rotterdammers zondag met een bekend euvel kampten.

"Als je onze wedstrijden vaak hebt gezien, ook vorig jaar, dan speelden we nooit echt overtuigend. Vandaag wederom niet", aldus Berghuis, die een strafschop miste. Bij de rebound werd hij aangetikt door een Twente-verdediger, waarna de bal opnieuw op de stip ging. Bij zijn tweede kans was Berghuis wel trefzeker.

Steven Berghuis en Leroy Fer balen na het laatste fluitsignaal. (Foto: Pro Shots)

'Laatste drie kansen hadden er allemaal in gemoeten'

Verder kreeg Feyenoord weinig kansen, tot diep in blessuretijd. Berghuis (twee) en Luciano Narsingh lieten opgelegde mogelijkheden liggen.

"Die hadden er alle drie in gemoeten", mopperde Berghuis. "Bij mijn eerste kans twijfelde ik tussen koppen en schieten en raakte ik de bal met mijn scheenbeen. En die tweede kans raak ik half op mijn hak, zonde."

