Feyenoord is in de tweede speelronde van de Eredivisie tegen het eerste puntenverlies opgelopen. De Rotterdammers, die al na anderhalve minuut op achterstand kwamen, bleven zondag thuis tegen FC Twente steken op 1-1.

Feyenoord begon het seizoen vorige week met een 0-2-uitzege op PEC Zwolle. FC Twente, dat Fortuna Sittard afgelopen weekend met 2-0 versloeg, heeft na twee wedstrijden eveneens vier punten.

Steven Berghuis, die tegen PEC twee keer scoorde, nam ook deze keer het doelpunt voor zijn rekening. De aanvoerder miste in de 28e minuut een penalty, maar schoot een minuut later na een nieuwe overtreding van Twente alsnog raak.

Berghuis tekende daarmee voor de gelijkmaker, want al in de tweede minuut had Václav Cerny FC Twente op voorsprong geschoten. In blessuretijd liet Feyenoord enorme kansen op de 2-1 liggen.

FC Twente viert de razendsnelle openingstreffer van Václav Cerny. (Foto: Pro Shots)

Berghuis heeft twee penalty's nodig

Feyenoord beleefde voor het oog van dertienduizend toeschouwers in De Kuip een dramatische start. Al bij de eerste de beste aanval van FC Twente was het raak. Na een combinatie met Danilo haalde Cerný de trekker over.

Pas halverwege de eerste helft werd Feyenoord gevaarlijker, al was het Twente-verdediger Jayden Oosterwolde die de thuisploeg in het zadel hielp. De linksback veroorzaakte een penalty met een domme overtreding op Lutsharel Geertruida.

Berghuis zorgde vanaf de stip voor de gelijkmaker, al had hij daar wel twee pogingen voor nodig. Zijn eerste strafschop werd knap gekeerd door Joël Drommel, maar na een overtreding van de inglijdende Julio Pleguezuelo wees Pol van Boekel opnieuw naar de stip. Deze keer schoot Berghuis overtuigend raak.

Steven Berghuis mist een penalty, maar maakt die fout een minuut later goed. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord mist levensgrote kansen in blessuretijd

De gelijkmaker leek Feyenoord, dat kort voor rust de van een schorsing teruggekeerde Eric Botteghin geblesseerd zag uitvallen, geen nieuwe energie. Door het lage tempo werden nauwelijks kansen gecreëerd en bleef FC Twente simpel op de been.

Kansen op de 2-1 kwamen pas tijdens de zes minuten blessuretijd, al waren die wel levensgroot. Berghuis miste van dichtbij op aangeven van Róbert Bozeník en schoof de bal even later rakelings naast. Ook invaller Luciano Narsingh, die oog in oog met Drommel over schoot, slaagde er niet in om Feyenoord alsnog aan drie punten te helpen.

Voor Feyenoord is het pas de eerste keer dat onder Dick Advocaat punten worden gemorst in een thuisduel in de Eredivisie. De eerste zeven wedstrijden in De Kuip wist de 72-jarige trainer te winnen.

