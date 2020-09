Liverpool heeft zondag in de Premier League dankzij twee doelpunten van Sadio Mané de topper tegen Chelsea met 0-2 gewonnen. Son Heun-min scoorde vier keer voor Tottenham Hotspur bij een 2-5-zege op Southampton en Leicester City gaat aan kop na een 4-2-overwinning op Burnley.

De eerste helft bij Chelsea-Liverpool leverde weinig kansen op, maar op slag van rust moest Chelsea wel met tien man verder door een rode kaart voor Andreas Christensen. De Deen werd uit het veld gestuurd nadat hij de doorgebroken Mané naar de grond had gewerkt.

Liverpool profiteerde in de tweede helft al snel van de overtalsituatie. Vijf minuten na rust kopte Mané van dichtbij raak uit een afgemeten voorzet van Roberto Firmino.

Even later was de Senegalees opnieuw trefzeker. Daarbij profiteerde hij wel van een blunder van Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga, die de bal bij het uitspelen recht in de voeten van de aanvaller speelde. Mané bedacht zich geen moment en verdubbelde de voorsprong.

Chelsea kreeg een kwartier voor tijd de uitgelezen kans op de aansluitingstreffer toen de bal op de stip ging na een overtreding van de deze week aangetrokken Thiago Alcantara op Timo Werner. De strafschop van Jorginho werd echter gekeerd door Liverpool-doelman Allison.

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum speelden de hele wedstrijd mee bij Liverpool, dat net als Leicester, Arsenal, Everton en Crystal Palace nog zonder puntenverlies is.

Tottenham Hotspur viert een van de treffers van Son Heung-min. (Foto: Pro Shots)

Vier goals Son bij ruime zege Tottenham

In het St. Mary's Stadium leidden Son en Harry Kane Tottenham naar een ruime zege op Southampton. De bezoekers kwamen na een half uur spelen nog wel op achterstand door een doelpunt van Danny Ings, maar op slag van rust trok Son de stand gelijk met een schot in de verre hoek.

Het bleek de voorbode voor een geweldige tweede helft voor de Londenaren. Son werd in de 47e en 64 minuut diep gestuurd door Kane, die ook al de assist op de 1-1 had gegeven, en rondde het beide keren koelbloedig af. Een kwartier voor tijd wisten beide spelers elkaar opnieuw feilloos te vinden en liet Son doelman Alex McCarthy van dichtbij kansloos.

Kane pikte in de slotfase ook zelf zijn doelpuntje mee. Hij stond op de goede plek nadat Erik Lamela de paal had geraakt en werd snel daarna vervangen voor Steven Bergwijn. De Nederlander zag dat Ings uit een penalty de eindstand op 2-5 bepaalde.

Tottenham herstelt zich met de ruime zege van de verrassende 0-1-thuisnederlaag van vorige week tegen Everton. Southampton is na twee wedstrijden nog puntloos.

Leicester koploper mede dankzij eigen goal Pieters

Bij de zege van Leicester City op Burnley speelde invaller Erik Pieters een ongelukkige hoofdrol. De verdediger veranderde een voorzet van richting en scoorde zo onbedoeld in eigen doel: 2-1.

Burnley was nog op een 0-1-voorsprong gekomen, maar Leicester kwam sterk terug en boekte een vrij eenvoudige 4-2-overwinning.

Op St. James' Park boekte Brighton & Hove Albion tegen Newcastle United de eerste overwinning van het seizoen: 0-3. Joël Veltman bleef op de bank bij de bezoekers, waar Davy Pröpper ontbrak.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League