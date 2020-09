Willem II en FC Groningen hebben zondag hun eerste overwinningen van het Eredivisie-seizoen geboekt. De Tilburgers versloegen Heracles Almelo met 4-0, terwijl Groningen nipt te sterk was voor ADO Den Haag: 0-1.

Willem II stelde de overwinning in een tijdsbestek van zes minuten veilig. In de eerste minuut na rust krulde Vangelis Pavlidis de bal van net buiten het strafschopgebied in de verre hoek.

Vier minuten later verdubbelde Görkem Saglam de marge door attent te reageren op een afgeslagen voorzet van Pavlidis. Ook in de 52e minuut was het raak. John Yeboah kwam vanaf de rechterkant naar binnen en schoot de bal met links in de korte hoek.

Pavlidis zorgde in de slotfase ook nog voor de kers op de taart. De 21-jarige Griek schoot van dichtbij hard raak met een volley na een fraaie aanval van de thuisploeg.

Het was voor Willem II de eerste zege van het seizoen, nadat de ploeg van Adrie Koster in de eerste speelronde met 2-0 had verloren bij sc Heerenveen. Willem II stijgt door de overwinning naar plek zeven, Heracles zakt naar de tiende plaats.

FC Groningen pakte bij ADO de eerste punten van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

Groningen ondanks absentie Robben langs ADO

In Den Haag kwam het enige doelpunt van de middag op naam van ADO-speler Shaquille Pinas. De 22-jarige verdediger werkte de bal in de 23e minuut na een voorzet vanaf de linkerkant van Bart van Hintum zeer knullig in zijn eigen doel.

Groningen had ook het volste recht op de drie punten, want de bezoekers waren de betere ploeg en hadden de beste kansen. Zo redde ADO-doelman Luuk Koopmans nog knap op een kopbal van Ramon Lundqvist en misten Ajdin Hrustic en Tomás Suslov open kansen. De thuisploeg schoot geen enkele keer op doel.

Michiel Kramer ontsnapte in de tweede helft aan een rode kaart. Danny Makkelie werd naar de kant geroepen na een stevige overtreding van de ADO-captain op Ko Itakura, maar de scheidsrechter hield het bij geel.

Arjen Robben ontbrak zondag nog bij Groningen. De 36-jarige linkspoot viel een week geleden in het duel met PSV uit door een liesblessure. De kwetsuur bleek mee te vallen, maar Robben zal enkele weken niet inzetbaar zijn.

Door de overwinning klimt Groningen naar het linkerrijtje met drie punten na twee wedstrijden. ADO staat zeventiende en wacht nog altijd op het eerste punt.

