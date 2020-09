PSV heeft zich zondag versterkt met spits Eran Zahavi. De 33-jarige Israëliër komt transfervrij over van Guangzhou R&F, de club van trainer Giovanni van Bronckhorst, en tekent voor twee jaar in Eindhoven.

"Eran is een echte goalgetter met een geweldig trackrecord en voegt ervaring aan onze jonge selectie toe", zegt technisch manager John de Jong op de site van PSV.

Zahavi is 54-voudig international van Israël (20 goals) en speelde de afgelopen vier seizoenen in China, waar hij met 103 doelpunten in 117 wedstrijden uitstekende statistieken kende. Eerder maakte de spits in zijn vaderland al indruk namens Maccabi Tel Aviv, waar hij in 157 wedstrijden tot 122 treffers kwam.

Bij Hapoel Tel Aviv maakte Zahavi eerder 33 doelpunten in 127 wedstrijden. In totaal staat de teller voor de Israëliër, die ook kort voor Palermo speelde en daar minder succesvol was, op 260 doelpunten in 427 duels. Hij werd drie keer topscorer van de Israëlische competitie en twee keer topscorer van de Chinese competitie. Hij werd in beide landen ook speler van het jaar.

"Ik heb een geweldige tijd gehad in China, maar ik wil nog één keer in Europa laten zien wat ik kan", aldus Zahavi. "PSV is voor mij een geweldige kans. Spelen om de prijzen en aanvallend voetbal. Er ligt hier een mooie uitdaging en ik kijk ernaar uit om in Nederland te spelen."

Na keeper Yvon Mvogo en linksback Philipp Max is Zahavi de derde nieuweling in de selectie van PSV, dat zondag met 2-1 van FC Emmen won en na twee Eredivisie-speelrondes nog zonder puntenverlies is.