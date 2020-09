De spelers van PSV nemen het op voor de nieuwe keeper Yvon Mvogo, die een stroeve start kent in Eindhoven. De van RB Leipzig gehuurde keeper ging zaterdag flink in de fout tegen FC Emmen en blunderde vorige week tegen FC Groningen ook al.

Tegen Emmen kreeg Mvogo een terugspeelbal van Philipp Max - de linksback is eveneens nieuw bij PSV - niet onder controle, waarna de bal in het doel rolde. Het betekende de gelijkmaker. Dankzij een treffer van Maxi Romero in blessuretijd won PSV alsnog met 2-1.

"Ik ga hem niet afvallen. Het was heel ongelukkig. Volgens mij stuiterde de bal net op, het was botte pech", zei aanvoerder Denzel Dumfries na de wedstrijd in het Philips Stadion tegen FOX Sports.

De rechtsback benadrukt dat Mvogo, die juist aangetrokken is vanwege zijn voetballende vermogen, ook goede dingen laat zien. "Hij doet het niet expres en redde ons met een paar fantastische reddingen. We zijn hartstikke blij dat hij hier is en we vertrouwen in hem."

Linksback Max, die overkwam van FC Augsburg, vond dat hij zelf ook schuldig was aan de tegentreffer tegen Emmen. "Ik had de bal naast het doel kunnen spelen", zei hij. "De bal stuiterde ook wat, dus dat maakte het niet makkelijk. Het was gewoon pech. Gelukkig wonnen we nog."

Een ontevreden Denzel Dumfries tijdens de wedstrijd tegen FC Emmen. (Foto: Pro Shots)

'We moeten elkaar meer gunnen'

Volgens Dumfries was niet alleen Mvogo, maar de hele ploeg er schuldig aan dat het moeizaam ging tegen Emmen. "Ik ben kwaad over de manier waarop we het onszelf zo moeilijk hebben gemaakt. Dat was vorige week ook al zo. We moeten het gewoon eerder afmaken", zei hij.

"We moeten kritischer op elkaar zijn. In de laatste fase moeten we elkaar meer gunnen en bij vlagen moeten we een makkelijkere oplossing zoeken, dan komen we eenvoudiger tot scoren."

Ondanks twee mindere wedstrijden staat PSV wel op zes punten. De ploeg van trainer Roger Schmidt gaat donderdag in de Europa League-voorronde op bezoek bij het Sloveense NS Mura en speelt drie dagen later uit tegen Heracles Almelo in de Eredivisie.

