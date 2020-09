AZ-trainer Arne Slot zet zijn vraagtekens bij de rode kaart die Calvin Stengs zaterdag kreeg in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. De aanvaller werd al vroeg van het veld gestuurd door scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

De 21-jarige Stengs, die in zijn eerdere 48 Eredivisie-wedstrijden nog nooit een gele of rode kaart had gehad, zette een wat onbehouwen tackle in op Kenneth Paal. Op aanraden van de VAR trok Gözübüyük rood.

"Ik zei tegen de vierde official dat ik het heel raar vind dat je iemand een bepaalde trap hebt kunnen geven die goed is voor rood, als de speler daarna helemaal geen pijn heeft en gewoon weer opstaat", zei Slot tegen FOX Sports.

"Er was wel op een rare plek een contactmoment, maar dan moet de VAR of scheidsrechter inschatten hoe groot de impact van de schop is geweest. Die impact was er totaal niet, al was het wel een rare overtreding."

Volgens Slot wilde Stengs juist zijn goede wil tonen door mee te verdedigen en in te grijpen bij een gevaarlijk moment van PEC. "Iedereen die Calvin kent - dat kan de VAR niet weten - weet dat hij het nooit op een verkeerde manier zou bedoelen en een doodschop zou geven."

Met een man minder kwam AZ op achterstand door een doelpunt van PEC-middenvelder Clint Leemans. In de tweede helft redde Myron Boadu een punt voor de Alkmaarders.

Arne Slot langs de lijn tijdens AZ-PEC Zwolle. (Foto: Pro Shots)

