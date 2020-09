Donny van de Beek houdt een overwegend slecht gevoel over aan zijn debuut voor Manchester United. De van Ajax overgekomen middenvelder scoorde zaterdag tegen Crystal Palace, maar kon zijn nieuwe club op Old Trafford niet behoeden voor een 1-3-nederlaag.

"Zeker bij je debuut wil je winnen, het maakt niet uit hoe. Ik ben heel teleurgesteld dat we hebben verloren. Het was heel slecht", aldus Van de Beek op de site van United.

"We hebben afgelopen week heel goed getraind, dus ik had er vertrouwen in, maar we speelden te traag en lieten de bal niet snel genoeg rondgaan. Tegen een ploeg als Crystal Palace moet je het tempo opschroeven om iets te creëren. Dat deden we niet goed genoeg."

Voor lege tribunes stond United halverwege met 0-1 achter door een treffer van Andros Townsend en maakte Wilfried Zaha een kwartier voor tijd 0-2 van. Invaller Van de Beek deed iets terug, maar het laatste woord was namens Palace aan Zaha.

"Na mijn doelpunt geloofden we er weer in en voelden we de angst bij Crystal Palace", aldus Van de Beek. "We moeten ons nu oprichten en deze nederlaag volgende week rechtzetten."

United komt dinsdag alweer in actie, wanneer Luton Town de tegenstander is in de derde ronde van de League Cup. Vier dagen later gaan 'The Red Devils' in competitieverband op bezoek bij Brighton & Hove Albion.

Donny van de Beek tijdens zijn debuut voor Manchester United met ploeggenoot Bruno Fernandes. (Foto: Pro Shots)

