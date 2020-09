Trainer Roger Schmidt blijft vertrouwen houden in Yvon Mvogo, ook al ging de doelman van PSV zaterdagavond voor de tweede week op rij ongelooflijk in de fout. De Eindhovenaren wonnen ondanks die blunder wel met 2-1 van FC Emmen.

"Het is teleurstellend en ongelukkig dat hij in zijn eerste twee wedstrijden in de fout gaat. Dat is niet makkelijk voor hem, maar ik ben nog steeds 100 procent overtuigd van de kwaliteiten van Yvon", zei Schmidt na het duel in het Philips Stadion tegen FOX Sports.

Nadat de 26-jarige Mvogo vorige week tegen FC Groningen (1-3-winst) met een fout de gelijkmaker inleidde, ging het dit keer in de 83e minuut mis. De van RB Leipzig gehuurde keeper liet een niet al te moeilijke terugspeelbal van Philipp Max onder zijn voeten doorgaan, waardoor FC Emmen uit het niets op gelijke hoogte kwam.

Toch werd de blunder hem ook in deze wedstrijd niet fataal. Invaller Maxi Romero kopte diep in blessuretijd de 2-1 binnen, waardoor PSV ook de tweede speelronde in de Eredivisie afsloot met drie punten.

"Het team vocht tot het einde en ik geloofde ook nog in de overwinning. Ik geloof altijd in mijn team. Je zag ook dat de ploeg na die blunder graag iets terug wilde doen en dat zegt iets over de teamspirit", zei Schmidt.

"Ons spel was verder niet goed. We waren traag aan de bal, waren niet creatief genoeg en maakten te veel simpele fouten. Voor Romero was dit in ieder geval een goede wedstrijd om zijn eerste doelpunt voor PSV te maken."

De spelers van PSV steken Yvon Mvogo een hart onder de riem na de benauwde 2-1-overwinning op FC Emmen. (Foto: Pro Shots)