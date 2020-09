PSV heeft zaterdag ternauwernood ook de tweede wedstrijd in de Eredivisie gewonnen. De Eindhovenaren leken door een enorme blunder van doelman Yvon Mvogo punten te verspelen tegen FC Emmen, maar wonnen toch met 2-1 in het Philips Stadion.

Noni Madueke tekende in de 21e minuut voor de openingstreffer en zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van PSV. Het leek ook bij 1-0 te blijven, totdat Mvogo in de slotfase ongelooflijk in de fout ging. De doelman liet een terugspeelbal van Philipp Max onder zijn voeten doorgaan en leek FC Emmen zo een punt te bezorgen.

PSV drong in de laatste minuten nog aan en kreeg loon naar werken. Invaller Maxi Romero kopte in de vierde minuut van de blessuretijd de 2-1 binnen na een goede voorzet van linksback Max, waardoor de ploeg van trainer Roger Schmidt met de schrik vrij kwam voor eigen publiek.

Het is niet de eerste keer dat Mvogo pijnlijk in de fout gaat bij PSV. De van RB Leipzig gehuurde keeper leidde vorige week in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-3-winst) de gelijkmaker van de thuisploeg in, maar ook die blunder werd zijn ploeg niet fataal.

Bij PSV keerde Mohamed Ihattaren terug in de basiself. Trainer Schmidt zette de aanvallende middenvelder tegen FC Groningen op de bank, omdat hij zich niet goed had ingezet op de training.

Door de benauwde overwinning staat PSV na twee speelronden op zes punten. FC Emmen, dat vorige week verloor van VVV-Venlo, is nog puntloos.

Yvon Mvogo kwam heel erg goed weg na zijn blunder tegen FC Emmen. (Foto: Pro Shots)

PSV direct dominant in openingsfase

PSV was vanaf het eerste fluitsignaal zoals verwacht de bovenliggende partij en zocht naar een snelle openingstreffer. Cody Gakpo was daar in de vijfde minuut dichtbij, maar zijn harde schot ging recht op doelman Dennis Telgenkamp af.

Waar Emmen eigenlijk vooral bezig was met tegenhouden, waren de bezoekers na twintig minuten uit het niets toch heel dicht bij de 0-1. Robbert de Vos volleerde de bal richting de kruising, maar doelman Mvogo greep uitstekend in.

Vlak na die kans was het alsnog raak voor PSV na een fraaie aanval. De deze zomer gehaalde Max brak door aan de linkerkant en gaf de bal voor op Madueke, voor wie het een koud kunstje was om raak te schieten.

De spelers van PSV vieren de bevrijdende 2-1. (Foto: Pro Shots)

Mvogo gaat opnieuw in de fout

Na rust veranderde er niks aan het spelbeeld. PSV domineerde en hoopte de wedstrijd snel te beslissen, maar op enkele kleine kansen na - Ryan Thomas schoot naast en Pablo Rosario ver over - lukte dat niet.

Sterker nog, Emmen kwam enkele keren dreigend voor het PSV-doel. Aanvoerder Glenn Bijl probeerde het in de 67e minuut uit een vrije trap, maar zijn poging van ver werd uit de hoek gebokst. Niet lang daarna ontsnapte PSV bij een hachelijk moment in het strafschopgebied waarbij Mvogo de bal bij toeval tegen zich aan kreeg.

De gelijkmaker viel alsnog, maar kwam volledig uit het niets. Mvogo liet een simpele terugspeelbal van Max zomaar onder zijn voeten doorgaan en over de doellijn rollen, waardoor FC Emmen opeens op een verrassend gelijkspel afstevende.

Zo ver kwam het uiteindelijk niet. PSV gooide er een slotoffensief uit en knokte zich diep in blessuretijd toch nog langs Emmen. Romero, die in de 89e minuut het veld in was gekomen, kopte een voorzet van Max binnen en voorkwam dat PSV al in de tweede competitiewedstrijd van het seizoen dure punten verloor.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie