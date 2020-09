Ronald Koeman heeft zaterdag met FC Barcelona ook het laatste oefenduel in de aanloop naar de competitiestart gewonnen. De Nederlandse coach zag zijn ploeg in Camp Nou met 1-0 winnen van het gepromoveerde Elche.

Antoine Griezmann maakte al na twee minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. De Fransman tikte bij een snelle aanval van Barcelona een voorzet van Jordi Alba van dichtbij binnen.

Frenkie de Jong speelde de hele wedstrijd mee bij Barcelona. Ook Lionel Messi, die in de vorige oefenwedstrijd tegen Girona (3-1-zege) tweemaal trefzeker was, maakte de negentig minuten vol.

Voor de overwinning tegen Elche kreeg Barcelona de Trofeo Joan Gamper. Normaal gesproken nodigen de Catalanen een bekende buitenlandse tegenstander uit voor deze wedstrijd, maar dat zat er dit jaar niet in.

In totaal speelde FC Barcelona drie vriendschappelijke wedstrijden voorafgaand aan het eerste competitieduel. Een week geleden maakte Koeman zijn officieuze debuut met een 3-1-overwinning op Gimnàstic de Tarragona.

Het nieuwe seizoen in La Liga is afgelopen weekend al van start gegaan, maar Barcelona hoeft pas volgende week zondag voor het eerst in actie te komen. De ploeg van Koeman begint de competitie met een thuiswedstrijd tegen Villarreal.

