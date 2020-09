Ajax heeft zaterdag het tijdelijke vertrek van Carel Eiting bevestigd. De middenvelder wordt voor een jaar verhuurd aan Huddersfield Town, dat uitkomt in het Championship.

Huddersfield heeft geen optie tot koop bedongen in de huurovereenkomst. Het contract van de 22-jarige Eiting, die dit seizoen niet kon rekenen op speeltijd bij Ajax, loopt nog door tot medio 2022.

Eiting maakte eind oktober 2016 zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax, maar slaagde er mede door blessureleed nooit in voor langere tijd een basisplek af te dwingen. De middenvelder speelde tot dusver 31 officiële wedstrijden, waarin hij acht assists gaf.

"Carel viel ons al een tijd geleden op, maar we hadden niet verwacht dat hij deze transferperiode mocht vertrekken", zegt directeur Leigh Bromby van Huddersfield. "Toen we te horen kregen dat hij toch beschikbaar was, moesten we snel handelen. We hebben hem online via Microsoft Teams weten te overtuigen voor ons te kiezen."

Door het vertrek van Eiting raakte Ajax deze transferperiode al vier middenvelders kwijt. Ook Hakim Ziyech (Chelsea), Razvan Marin (Cagliari) en Donny van de Beek (Manchester United) kozen voor een buitenlands avontuur.

Bij Huddersfield, dat de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen in het Championship verloor, wordt Eiting ploeggenoot van onder anderen Terence Kongolo en Juninho Bacuna.