Sc Heerenveen heeft zaterdag op bezoek bij Fortuna Sittard ook zijn tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen: 1-3. De Friezen gaan voorlopig aan kop in de Eredivisie. Eerder op de avond was Vitesse thuis met 2-0 te sterk voor Sparta Rotterdam, dat lange tijd met tien man speelde.

Heerenveen kwam na een kwartier op voorsprong bij Fortuna door een treffer van Oliver Batista Meier. De Duits-Braziliaanse aanwinst schoot hard raak, nadat Henk Veerman de bal klaarlegde.

Een kwartier later werd Batista Meier in het zestienmetergebied neergelegd door Fortuna-verdediger Roel Janssen, waarna Joey Veerman de strafschop feilloos benutte. Henk Veerman zorgde kort daarna na een prachtige actie voor de 0-3. De spits draaide mooi weg bij zijn tegenstander en joeg de bal in het dak van het doel.

Sebastian Polter bracht Fortuna een kwartier voor tijd nog op het scorebord met een kopbal uit een afgemeten voorzet van Lisandro Semedo. De Limburgers slaagden er echter niet meer in om de spanning nog terug te brengen.

Heerenveen, dat het seizoen vorige week opende met een 2-0-zege op Willem II, met zes punten aan kop. PSV en Vitesse wonnen ook hun eerste twee competitieduels, maar zij hebben een iets minder doelsaldo dan de ploeg van coach Johnny Jansen.

De koppositie van Heerenveen is een verrassing omdat de club een dramatische voorbereiding kende. Alle zes de oefenduels gingen verloren en veel spelers vertrokken.

Vitesse viert de openingstreffer van Oussama Tannane tegen Sparta. (Foto: Pro Shots)

Vitesse wint mede door blunder Van Leer

In Stadion GelreDome opende Oussama Tannane na een klein half uur de score voor Vitesse tegen Sparta. De Marokkaanse aanvaller schoot een vrije trap van zo'n 30 meter prachtig in de linkerbovenhoek. Sparta kreeg in de eerste helft ook kansen, maar onder meer Mohammed Rayhi had zijn vizier niet op scherp staan.

Enkele minuten voor rust moesten de Rotterdammers met tien man verder na een tweede gele kaart voor Michaël Heylen. De Belg werd bestraft voor een stevige tackle, net nadat hij de bal had verspeeld.

In de tweede helft kreeg Vitesse diverse kansen op de 2-0, maar de thuisploeg wist lange tijd niet te profiteren van de overtalsituatie. Acht minuten voor tijd zorgde invaller Armando Broja wel voor de beslissing. De Albaniër profiteerde van een blunder van Sparta-doelman Benjamin van Leer, die een afstandsschot van Tannane losliet.

Bij Vitesse ontbraken liefst acht stafleden, onder wie trainer Thomas Letsch, omdat zij deze week positief testten op het coronavirus. Ook Jacob Rasmussen (Vitesse) en Deroy Duarte (Sparta) waren om die reden niet van de partij in Arnhem.

Vitesse begon het seizoen vorige week met een 0-1-zege bij RKC Waalwijk en bezet de derde plaats. Sparta verloor een week geleden op Het Kasteel met 0-1 van Ajax en is hekkensluiter.

Sparta kwam vlak voor rust met tien man te staan door een rode kaart voor Michaël Heylen. (Foto: Pro Shots)

