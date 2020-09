Gareth Bale keert na zeven jaar terug bij Tottenham Hotspur. De 31-jarige aanvaller wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Real Madrid, waar hij op een zijspoor was beland.

Volgens verschillende Engelse media betaalt Tottenham een huursom van ongeveer 22 miljoen euro aan Real. Het is niet bekend of er ook een optie tot koop is opgenomen in het huurcontract.

Bale maakte in 2013 voor een recordbedrag van 101 miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Real, maar bij de Madrilenen stond hij ondanks zijn goede statistieken in de schaduw van superster Cristiano Ronaldo, die in 2018 naar Juventus vertrok. In 251 wedstrijden voor Real scoorde Bale 105 keer en gaf hij 68 assists.

Real-trainer Zinédine Zidane zag het afgelopen seizoen niet meer zitten in Bale, die op de reservebank verschillende keren een ongeïnteresseerde indruk maakte. De aanvaller werd na het veroveren van de Spaanse landstitel niet meer opgenomen in de wedstrijdselectie van Real voor het laatste competitieduel met Leganés, waarna geruchten over een vertrek opnieuw oplaaiden.

Bale was in de zomer van 2019 al hard op weg naar het Chinese Jiangsu Suning, maar op het laatste moment trok Real de stekker uit de deal. Sindsdien maakte de 83-voudig Welsh international zelden minuten in de ploeg van trainer Zidane.

Gareth Bale juicht na een doelpunt voor Tottenham Hotspur, waar hij na zeven seizoen op huurbasis terugkeert. (Foto: Getty Images)

Bale beleefde doorbraak bij Tottenham Hotspur

Bale beleefde bij Tottenham Hotspur zijn grote doorbraak. De aanvaller, die in 2007 voor een kleine 15 miljoen werd overgenomen van Southampton, debuteerde op achttienjarige leeftijd in de hoofdmacht van de 'Spurs' en kwam uiteindelijk tot 203 officiële wedstrijden, waarin hij 56 keer trefzeker was. Na zes jaar verdiende hij een transfer naar Real, dat van hem de duurste speler ooit maakte.

Ondanks zijn gespannen relatie met trainer Zidane kende Bale ook goede tijden in Madrid. Hoogtepunt was zijn magnifieke omhaal waarmee hij de Champions League-finale van 2018 tegen Liverpool besliste. Met de Spaanse recordkampioen veroverde hij twee landstitels en vier keer de Champions League.

De komst van Bale is slecht nieuws voor Steven Bergwijn. De Oranje-international is al bankzitter bij de huidige nummer veertien van de Premier League. In de eerste competitiewedstrijd tegen Everton viel de voormalige PSV'er pas na een uur spelen in.

Sergio Reguilón, hier in het shirt van Sevilla, maakt ook de overstap van Real Madrid naar Tottenham Hotspur.

Tottenham pikt ook Reguilón op bij Real

Eerder zaterdag versterkte Tottenham Hotspur zich ook al met Real-speler Sergio Reguilón, die voor 30 miljoen euro naar Londen verkast. De 23-jarige linksback tekent een contract voor vijf jaar bij de ploeg van manager José Mourinho.

De zelfopgeleide Reguilón wist nooit door te breken bij Real Madrid. Hij kwam tot 22 wedstrijden in de hoofdmacht. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor het Sevilla van Luuk de Jong, waarmee hij de Europa League won.

Eerder contracteerde Tottenham Hotspur ook al Pierre-Emile Højbjerg (Southampton), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers) en Joe Hart (clubloos).