AZ is zaterdag teleurstellend aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie begonnen. De Alkmaarders, die lange tijd met tien man speelden na een rode kaart van Calvin Stengs, speelden in eigen huis met 1-1 gelijk tegen PEC Zwolle.

AZ stond al na zeventien minuten met een man minder en kwam in de 38e minuut op achterstand tegen PEC door een treffer van Clint Leemans. Na rust tekende Myron Boadu voor de gelijkmaker. PEC kwam zeven minuten voor tijd ook met tien man te staan na rood voor Thomas Lam, maar het bleef na een spannend slot bij 1-1.

Het puntenverlies in het AFAS Stadion is een nieuwe domper voor AZ, dat deze week door Dynamo Kiev werd uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League. De ploeg uit Oekraïne won in Kiev met 2-0 van de Alkmaarders.

Aanvankelijk zou AZ vorige week al aan het Eredivisie-seizoen beginnen. De KNVB besloot de wedstrijd tegen FC Utrecht in Stadion Galgenwaard echter uit te stellen op verzoek van de Alkmaarders, die daardoor meer rustdagen hadden voor het duel met Dynamo Kiev.

PEC pakte bij AZ het eerste punt van het seizoen. De ploeg van trainer John Stegeman begon de competitie vorige week met een 0-2-nederlaag tegen Feyenoord.

PEC verspeelde een 1-0-voorsprong bij AZ. (Foto: Getty Images)

Dramatische openingsfase voor AZ

De eerste Eredivisie-wedstrijd van AZ, dat begon met debutant Timo Letschert, kende een spectaculaire openingsfase. PEC leek al na acht minuten een penalty te krijgen voor een overtreding aan de rand van het strafschopgebied, maar de VAR greep op tijd in. Daardoor werd het uiteindelijk een vrije trap en daar kwam geen gevaar uit.

Het liep in de beginfase sowieso niet echt bij AZ, dat na een dik kwartier zelfs met tien man verder moest. Stengs, die sportief een moeizame periode doormaakt, raakte Kenneth Paal licht in zijn knieholte na een wat onbesuisde sliding van achteren. Arbiter Serdar Gözübüyük werd daarop geattendeerd door de VAR, bekeek de beelden en trok een directe rode kaart.

AZ trok zich daarop terug op eigen helft, terwijl PEC een gaatje in de defensie zocht. Het leidde al tot kansen voor Clint Leemans en Reza Ghoochannejhad, terwijl Albert Gudmundsson namens AZ de paal raakte. De openingstreffer kwam even later toch op naam van de bezoekers, waar Leemans van afstand raak schoot.

Na rust liet AZ zich vanzelfsprekend vaker voor het doel van PEC zien. Dat leidde eerst tot kansjes voor Gudmundsson (schot geblokt en schot gepakt door doelman Michael Zetterer) en in de 68e minuut tot de gelijkmaker van Boadu. De spits schoot met links via de binnenkant van de paal raak.

In de slotfase drong AZ verder aan en kwam ook PEC met een man minder te staan na een rode kaart van Lam voor natrappen. Met tien tegen tien zorgde AZ voor enkele hectische momenten in het strafschopgebied van PEC, maar de bevrijdende 2-1 viel niet meer voor de ploeg van trainer Arne Slot.

