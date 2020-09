Donny van de Beek heeft zaterdag zijn debuut voor Manchester United opgeluisterd met een doelpunt, maar kon zijn ploeg niet voor een nederlaag behoeden in de Premier League. 'The Red Devils' gingen in de eerste wedstrijd van het seizoen pijnlijk onderuit tegen Crystal Palace (1-3).

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer was in de aanloop naar het duel met Crystal Palace lovend over Van de Beek, maar ruimde geen basisplek in voor de van Ajax overgekomen middenvelder. Rechtsback Timothy Fosu-Mensah stond wel aan de aftrap en speelde 84 minuten.

Zonder Van de Beek begon United slecht aan het treffen met Crystal Palace, dat al na zeven minuten leidde via Andros Townsend. De middenvelder stond vrij bij de tweede paal en werkte van dichtbij binnen. In de 67e minuut mocht Van de Beek alsnog zijn opwachting maken, maar het was vlak daarna Crystal Palace dat mocht aanleggen voor een penalty na een ongelukkige handsbal van Victor Lindelöf.

De zwakke poging van Jordan Ayew was een prooi voor David de Gea, maar de Spaanse doelman was te vroeg van zijn lijn gegaan en dus mocht Crystal Palace de strafschop opnieuw nemen. De tweede keer ging Wilfried Zaha achter de bal staan en hij schoot wél onberispelijk binnen.

Tien minuten voor tijd werd het toch weer spannend dankzij de aansluitingstreffer van Van de Beek, die de bal bij toeval voor zijn voeten kreeg en raak schoot in de verre hoek. Het bleef echter bij die korte opleving van United, want Zaha gooide het duel vijf minuten later op slot met de 1-3.

Door het verlies begint United dramatisch aan het Premier League-seizoen. De ploeg van Solskjaer hoefde vorig week nog niet in actie te komen, omdat het in augustus nog in de halve finales van de Europa League uitkwam.

Donny van de Beek kwam na 64 minuten het veld in voor Paul Pogba. (Foto: Getty Images)

Arsenal en Everton winnen ook tweede duel in Premier League

Crystal Palace boekte daarentegen de tweede zege van het seizoen en is samen met Arsenal en Everton de enige club die na twee speelrondes zes punten heeft. Arsenal boekte in eigen huis een 2-1-zege op West Ham United.

Alexandre Lacazette kopte 'The Gunners' in de 25e minuut op voorsprong, maar West Ham kwam op slag van rust op gelijke hoogte via Michail Antonio. Daar bleef het lange tijd bij, maar Eddie Nketiah werkte vier minuten voor tijd op randje buitenspel de 2-1 binnen.

Everton won eerder op zaterdag in een spektakelstuk met 5-2 van West Bromwich Albion. De grote man zaterdag was Dominic Calvert-Lewin, die een hattrick maakte. Hij was verantwoordelijk voor de 1-1, 4-2 en 5-2. Ook James Rodríguez, die is overgekomen van Real Madrid, was trefzeker, evenals Michael Keane. Namens West Brom scoorden Grady Diangnana (0-1) en de Braziliaan Matheus Pereira (2-2).

Sleutelmoment in de wedstrijd was de rode kaart voor West Bromwich Albion-verdediger Kieran Gibbs, die op slag van rust James Rodríguez een tik in het gezicht gaf zonder dat de bal in de buurt was. Ook West Brom-trainer Slaven Bilić werd naar de tribunes gestuurd vanwege aanmerkingen op de leiding.

Leeds United boekte de eerste zege van het seizoen door het eveneens gepromoveerde Fulham in een spectaculaire wedstrijd met 4-3 te verslaan op Elland Road. Bij de bezoekers stond Kenny Tete in de basis. Hij verzorgde de assist bij de 4-3 van Aleksandar Mitrovic, maar diens aansluitingstreffer kwam te laat.

Kieran Gibbs kreeg rood na een incident met James Rodríguez. (Foto: Pro Shots)

