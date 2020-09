Ki-Jana Hoever vertrekt na twee jaar bij Liverpool. De achttienjarige verdediger verkast voor ruim 10 miljoen euro naar competitiegenoot Wolverhampton Wanderers, bevestigen beide clubs.

De Nederlandse jeugdinternational Hoever tekent een contract voor vijf jaar bij de nummer zeven van de Premier League van afgelopen seizoen. Door bonussen kan de transfersom van ruim 10 miljoen euro nog oplopen.

Hoever verhuisde in 2018 van Ajax naar Liverpool. Bij 'The Reds' maakte hij in januari van dit jaar zijn debuut in de hoofdmacht, in de FA Cup-wedstrijd tegen uitgerekend zijn nieuwe club Wolverhampton Wanderers. Sindsdien speelde hij nog drie duels.

De achttienjarige Hoever verlengde in 2019 zijn contract met meerdere jaren bij Liverpool, maar door concurrentie had hij weinig perspectief op speelminuten in de ploeg van manager Jürgen Klopp, die afgelopen seizoen voor het eerst in dertig jaar landskampioen werd.

Hoever nam op Instagram al afscheid van Liverpool, zonder de naam van zijn nieuwe club te noemen. "Ik wil iedereen bij Liverpool die mij in de afgelopen twee jaar heeft geholpen bij mijn ontwikkeling, zowel binnen als buiten het veld, bedanken. Het was een eer om zo'n grote club te mogen vertegenwoordigen en dagelijks samen te zijn met topspelers en trainers. Ik zal de herinneringen die ik hier gemaakt heb nooit vergeten."

Liverpool betaalt bijna 50 miljoen euro voor Diogo Jota van Wolverhampton Wanderers. (Foto: Pro Shots)

Jota bewandelt de omgekeerde weg naar Liverpool

Diogo Jota bewandelt de omgekeerde weg van Wolverhampton Wanderers naar Liverpool. De regerend landskampioen betaalt bijna 50 miljoen euro voor de 23-jarige linksbuiten, die afgelopen seizoen zeven doelpunten maakte in de Premier League.

Jota is voor Liverpool de derde versterking van deze transferzomer. Vrijdag meldden 'The Reds' de komst van Thiago Alcántara, die voor zeker 27,5 miljoen euro overkomt van Bayern München. Eerder nam Liverpool Konstantinos Tsimikas voor 13 miljoen euro over van het Griekse Olympiacos.

