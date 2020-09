Eljero Elia kijkt ontevreden terug op zijn rentree in de Eredivisie. De dertigvoudig Oranje-international kon vrijdag als invaller zijn nieuwe club FC Utrecht niet langs VVV-Venlo helpen (1-1).

De 33-jarige Elia, die deze zomer overkwam van het Turkse Basaksehir, viel in de 81e minuut bij een 1-1 stand in voor Mimoun Mahi. Het was voor de vleugelaanvaller zijn eerste Eredivisie-optreden sinds de kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Heracles Almelo op 14 mei 2017. Verder dan een gele kaart in de slotfase voor aanmerkingen op de arbitrage kwam hij niet.

"Het komt wel. Maak je niet druk. Jullie krijgen de oude Elia snel te zien", aldus Elia na afloop bij FOX Sports. "Ik ben een beetje boos. Dit is zo zonde, dat je zo twee punten laat liggen bij VVV, terwijl je echt beter bent."

Elia bezwoer dat hij niet boos is op trainer John van den Brom nadat hij pas tien minuten voor tijd mocht invallen. Volgens Van den Brom is Elia nog niet fit genoeg om een hele wedstrijd te kunnen spelen, omdat hij verschillende fysieke klachten had in de voorbereiding en pas halverwege augustus aansloot bij de selectie.

"Ik weet dat de trainer heel veel vertrouwen in me heeft. Ik heb vertrouwen in de trainer en de staf. Ze weten wat ze doen", aldus Elia, die bij de arbitrage wel misbaar maakte vanwege het tijdrekken van VVV-doelman Thorsten Kirschbaum en daarvoor geel kreeg.

"De keeper had de bal eerst aan de ene kant liggen en verplaatste hem daarna naar de andere kant van zijn strafschopgebied om uit te trappen. Ik zei alleen maar tegen de scheidsrechter: scheids! Tijd, hè! Hij wilde er weer een showtje van maken."

Eljero Elia viel tegen VVV-Venlo in de 82e minuut in. (Foto: Pro Shots)

