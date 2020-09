Bayern München is vrijdag uitstekend begonnen aan de jacht op titelprolongatie in Duitsland. De regerend landskampioen opende mede dankzij een hattrick van Serge Gnabry het nieuwe Bundesliga-seizoen met een eclatante 8-0-zege op Schalke 04. In de Ligue 1 leed Olympique Lyon met Memphis Depay voor de derde keer op rij puntenverlies.

Bayern speelde nog geen maand geleden met de gewonnen Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain de laatste wedstrijd van vorig seizoen, maar trad niettemin direct in de sterkste formatie aan. De van Manchester City overgekomen Leroy Sané startte direct in de basis, Joshua Zirkzee mocht de laatste tien minuten meedoen.

Schalke werd vorig seizoen redelijk anoniem twaalfde in de Bundesliga, met maar liefst 43 punten achterstand op landskampioen Bayern. Dat verschil was ook in de eerste wedstrijd van het nieuwe competitieseizoen te zien op het veld, waar de bezoekers compleet werden vernederd.

Al na vier minuten kwam de thuisploeg op voorsprong in de Allianz Arena. Gnabry controleerde op fraaie wijze een lange bal van Kimmich, draaide zich knap vrij en krulde de bal langs keeper Ralf Fährmann. Een kwartier later verdubbelde oud-Schalke-speler Leon Goretzka de marge na terugleggen van Thomas Müller.

Na een half uur stond ook de 3-0 al op het scorebord. Robert Lewandowski ging wat theatraal naar de grond in het strafschopgebied, maar werd wel degelijk aangetikt door Ozan Kabak. De Poolse topscorer van vorig seizoen (34 goals in 31 competitiewedstrijden) ging zelf achter de bal staan en schoot onberispelijk raak.

Het betekende de 163e goal voor Lewandowski namens Bayern München in de Bundesliga. Daarmee passeerde hij clubicoon Karl-Heinz Rummenigge (162 doelpunten) op de eeuwige topscorerslijst en moet de Pool alleen nog topscorer aller tijden Gerd Müller (365 treffers) voor zich dulden.

In de tweede helft had Bayern nog minder tijd nodig voor het eerste doelpunt vanaf de aftrap. De thuisploeg kwam er razendsnel uit in de omschakeling via Sané, die Gnabry een niet te missen kans op zijn tweede treffer bood. Na een uur viel de 5-0 op bijna identieke wijze, waarbij Sané Gnabry in staat stelde om zijn hattrick vol te maken.

De ploeg uit Beieren bleef daarna jagen op meer treffers en kreeg die ook. Müller scoorde na een prachtige assist van Lewandowski (achter het standbeen langs) en gegrabbel van Fährmann en Sané kon na een perfecte pass van Kimmich zijn eerste goal namens Bayern maken.

De enorme voorsprong bood Bayern-trainer Hans-Dieter Flick de mogelijkheid om wat jonge talenten in het veld te brengen, onder wie Zirkzee. De pas zeventienjarige invaller Jamal Musiala kroonde zich met de laatste goal van het duel tot jongste doelpuntenmaker ooit namens Bayern in de Bundesliga en zorgde ervoor dat de club de grootste overwinning ooit op Schalke én in een seizoensopener boekte.

Bayern is na de monsterzege vanzelfsprekend de eerste koploper in de Bundesliga. Zaterdag komt onder andere Borussia Dortmund, de nummer twee van afgelopen seizoen, voor het eerst in actie. Zondag is het onder meer de beurt aan het Bayer Leverkusen van coach Peter Bosz.

Lyon met Memphis niet langs Nîmes

In de Ligue 1 liep Olympique Lyon voor de derde keer op rij tegen puntenverlies aan. Met Memphis Depay de hele wedstrijd binnen de lijnen werd er in eigen huis met 0-0 gelijkgespeeld tegen Nîmes Olympique.

Lyon had hele duel met afstand het meeste balbezit, maar zag Nîmes ook verschillende keren gevaarlijk worden vanuit de counter. Moussa Dembélé dacht vijf minuten na rust de openingstreffer op het bord te zetten namens de thuispoeg, maar zijn goal werd afgekeurd omdat aangever Leo Dubois de bal net niet had binnengehouden op de achterlijn.

De frustratie maakte zich vervolgens meester bij Lyon, dat coach Rudi Garcia een gele kaart zag krijgen vanwege aanmerkingen op de arbitrage. Het hielp de ploeg niet om de defensie van Nîmes te verontrusten, waardoor een doelpuntloos gelijkspel het resultaat was.

Door de puntendeling komt Lyon op vijf punten uit vier wedstrijden. Daarmee staat de ploeg van Memphis teleurstellend tiende. Nîmes staat met een punt minder twee plaatsen lager.

