Roda JC heeft vrijdag de derde overwinning van het seizoen geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgers versloegen FC Dordrecht met 4-0. Eerder op de avond won FC Eindhoven de lichtstadderby tegen Jong PSV met 1-2.

Roland Alberg opende de score voor Roda tegen Dordrecht in de slotfase van de eerste helft uit een penalty, waarna Jordy Croux de marge een minuut later verdubbelde.

Amir Absalem zorgde kort na rust voor de 3-0 en Stefano Marzo bepaalde vlak voor tijd de eindstand. Roda eindigde de wedstrijd in Kerkrade met tien man door een rode kaart voor Erik Falkenburg twintig minuten voor tijd.

Dankzij de overwinning klimt Roda met negen punten uit vier duels naar de tweede plaats. Koploper NAC Breda heeft evenveel punten, maar gaat maandag nog op bezoek bij Jong FC Utrecht.

FC Eindhoven viert de winnende treffer tegen Jong PSV. (Foto: Pro Shots)

FC Eindhoven wint lichtstadderby

Op De Herdgang kwam FC Eindhoven via Kaj de Rooij vroeg op voorsprong bij Jong PSV. Kort na rust zorgde Richie Ledezma voor de gelijkmaker, maar enkele minuten later bezorgde Jort van der Sande zijn ploeg alsnog de winst. Eindhoven bezet de vierde plek met zeven punten.

Jong Ajax boekte bij Go Ahead Eagles zijn eerste zege van het seizoen. In Deventer leidden Kenneth Taylor (penalty), Brian Brobbey en Victor Jensen de Amsterdammers naar een 0-3-overwinning. In blessuretijd miste Jeroen Veldmate een penalty voor Go Ahead en kreeg Jong Ajax-verdediger Max de Waal zijn tweede gele kaart.

FC Volendam won bij Helmond Sport voor het eerst dit seizoen: 0-1. In blessuretijd kopte Nick Doodeman de enige treffer binnen tegen Helmond Sport. Beide clubs hebben vier punten.

