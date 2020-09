Dankzij een glansloze 0-1-zege op Rusland zijn de Oranjevrouwen vrijwel zeker van deelname aan het EK in 2022. Volgens matchwinner Jill Roord was de instelling van Rusland de belangrijkste verklaring voor de weinig spectaculaire vertoning.

"Ik vond ons moeizaam spelen. Rusland zakte natuurlijk ver in en had helemaal geen intentie om te voetballen", zei Roord vrijdagavond tegen FOX Sports.

De middenvelder schoot Oranje na een kwartier in de lege Sapsan Arena zeer fraai op 0-1. Ondanks de achterstand verzuimde Rusland druk te zetten.

Sterker nog: in de blessuretijd van de tweede helft stonden de Russinnen met elf speelsters op eigen helft toe te kijken hoe Oranje de bal achterin rondspeelde. Zo kon Oranje de speeltijd probleemloos laten verlopen tegen wat op papier de grootste rivaal is in de EK-kwalificatiepoule.

120 Samenvatting: Oranjevrouwen boeken nipte zege in EK-kwalificatie

'Ons tempo lag ook te laag'

"We wisten dat het lastig zou worden om hier mooi voetbal te laten zien", zei Roord. "Daarvoor zakt Rusland gewoon te ver in. We konden er maar moeilijk tussendoor spelen, ons eigen tempo was ook te laag."

Ondanks de matige vertoning was Roord blij met de zege en haar treffer. De speelster van Arsenal is in grote vorm; dit seizoen maakte ze al twee hattricks voor haar club.

Nadat ze een hoekschop kort had genomen, krulde ze de bal in de verre kruising. "Ik heb nooit eerder zo gescoord", zei de middenvelder. "Normaal neemt Sherida Spitse de corners, maar die was er vandaag niet bij en daarom mocht ik ze nemen."