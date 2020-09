De Oranjevrouwen kunnen plaatsing voor het EK van 2022 bijna niet meer mislopen. Vrijdag werd ook concurrent Rusland in Moskou met 0-1 verslagen.

Het enige doelpunt kwam al vroeg op naam van Jill Roord. Nederland is na zeven duels nog altijd zonder puntenverlies in groep A.

De Europees kampioen van 2017 speelt nog tegen het bescheiden Kosovo (tweemaal) en Estland. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het EK in Engeland, dat wegens de coronacrisis met een jaar werd uitgesteld naar de zomer van 2022. De nummer twee speelt nog in de play-offs om een EK-ticket.

Stand groep A EK-kwalificatie 1. Nederland 7-21

2. Rusland 5-9

3. Slovenië 6-9

4. Kosovo 5-6

5. Estland 4-1

6. Turkije 5-1

Roord schiet Oranje fraai op voorsprong

Roord schoot Oranje op fraaie wijze op voorsprong na een kwartier spelen in de lege Sapsan Arena. Na een kort genomen hoekschop krulde de middenvelder van Arsenal de bal op fraaie wijze in de verre kruising.

Daarvoor was Oranje al dicht bij een voorsprong geweest, maar een schot van Daniëlle van de Donk raakte de lat. Het aluminium hield Nederland voor rust nogmaals van een treffer, want Dominique Janssen trof met een afstandsschot de paal.

Daardoor werd het Nederlandse overwicht bij rust slechts vertaald in één treffer. In de tweede helft liet het speelpeil bij zowel Oranje als Rusland te wensen over en was er nauwelijks gevaar voor beide doelen.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelde het duel probleemloos uit en kan zich als titelverdediger zo goed als zeker opmaken voor het EK.