De Oranjevrouwen beginnen vrijdag met Lineth Beerensteyn als rechtsback en centrale verdediger Aniek Nouwen aan de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland. Het duel begint om 16.00 uur.

Bayern München-speelster Beerensteyn is doorgaans spits of vleugelaanvaller, maar zal in vrijdag in Moskou als aanvallende back opereren. De 21-jarige Nouwen van PSV speelt pas haar zevende interland.

Oranje moet het in Rusland zonder Sherida Spitse stellen. De aanvoerder werd door haar Noorse club Valerenga niet vrijgegeven, omdat ze anders bij terugkeer in quarantaine had gemoeten.

Eerste interland sinds maart

Regerend Europees kampioen Oranje speelt zijn eerste interland sinds maart, toen in een vriendschappelijk duel met 3-3 gelijk werd gespeeld tegen Frankrijk. Door de coronacrisis werd het EK van 2021 alvast met een jaar uitgesteld.

Rusland is voor Oranje de grootste concurrent in groep A van de EK-kwalificatie. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het EK van 2022 in Engeland, de nummers twee spelen in de play-offs.

Na het duel in Moskou speelt Oranje in oktober tegen Estland (thuis) en Kosovo (uit), waarna de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman in december de EK-kwalificatie thuis afsluit tegen Kosovo.

Opstellingen

Rusland: Shcherbak; Abdullina, Belomyttseva, Fedorova, Korovkina; Kozhnikova, Kozlova, Mashkova, Samoylova; Smirnova, Yakovlena.

Oranje: Van Veenendaal; Beerensteyn, Van der Gragt, Nouwen, Janssen; Roord, Groenen, Van de Donk; Van de Sanden, Miedema, Martens.