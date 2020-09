Dick Advocaat is tevreden met de selectie waar hij dit seizoen mee moet werken bij Feyenoord. De Hagenaar benadrukt wel dat de kersverse versterking Uros Spajic zich flink zal moeten bewijzen om een basisplek te veroveren.

"Iedereen die nieuw in de ploeg komt, moet zich waarmaken en bewijzen dat hij beter is dan de spelers die er al zijn", zei Advocaat vrijdag op zijn vooruitblikkende persconferentie voor het thuisduel met FC Twente. "De selectie is nu prima wat mij betreft. Dus als er niemand meer vertrekt, zijn we klaar op de transfermarkt."

Feyenoord was al langer op zoek naar een centrale verdediger en vond deze week in Spajic dan eindelijk de gewenste defensieve versterking. De elfvoudig international van Servië, die wordt gehuurd van FC Krasnodar, is nog in afwachting van een werkvergunning en kan zondag hoe dan ook nog niet meedoen tegen Twente.

Advocaat heeft positieve verhalen over zijn nieuwe verdediger gehoord, maar ergert zich ook aan de stempel die nu al op Spajic wordt gedrukt. "Ik weet niet wie de term "enorme sloper" naar binnen heeft gebracht, maar het is niet goed voor zo'n speler om hem als een soort ordinaire schopper te betitelen. Daar schieten we niks mee op."

'Spelers moeten weg als ze niet op de bank kunnen zitten'

Tijdens de persconferentie ging het ook nog even over middenvelder Jens Toornstra, die vorige week verrassend werd gepasseerd ten faveure van nieuwkomer Mark Diemers. Advocaat gaat ervan uit dat Toornstra met zijn reserverol om kan gaan.

"Het zijn profs. En het is niet zo dat we hem geen geld meer geven hè, hij krijgt gewoon uitbetaald. De trainer en de staf bepalen. Als spelers bij een club als Feyenoord niet kunnen omgaan met een plek op de bank, dan kunnen ze beter weggaan", was de 72-jarige Advocaat duidelijk.

De wedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel. Zowel de Rotterdammers als de Tukkers staan na de eerste speelronde op drie punten.

