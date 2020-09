Roger Schmidt heeft er vrede mee dat Sam Lammers naar Atalanta vertrekt. De trainer van PSV hoopt dat de opbrengst van de 23-jarige spits meteen kan worden geherinvesteerd in de selectie.

"We moeten het accepteren dat Sam weggaat", zegt Schmidt vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. "Als iemand zijn contract niet wil verlengen, dan is het een goede beslissing van de club om hem te laten gaan. Het geld dat hij opbrengt, kunnen we mogelijk investeren in nieuwe versterkingen."

PSV meldde vrijdag voorafgaand aan de persconferentie dat Lammers de ruimte krijgt om zijn transfer naar Atalanta af te ronden. Naar verluidt ontvangt de Eindhovense club 10 miljoen euro voor de aanvaller, die nog één seizoen onder contract staat.

Schmidt hield er al een aantal weken rekening mee dat Lammers zou vertrekken. "Hij was daar altijd heel open over", vervolgt de Duitser. "Ik waardeer zijn instelling, want ondanks de transferperikelen bleef hij gefocust en was hij van waarde voor ons. Ik ben niet blij dat hij vertrekt, maar ook niet teleurgesteld omdat dit juist kansen biedt."

Schmidt kent transferdoelwit Zahavi uit China

Volgens het Eindhovens Dagblad heeft PSV de vervanger van Lammers al bijna binnen. De krant schreef vrijdag dat Eran Zahavi van het Chinese Guangzhou R&F onderweg is naar Eindhoven om een transfer te maken.

Schmidt wil de interesse van PSV niet bevestigen, maar zegt wel dat hij de 33-jarige Zahavi een goede speler vindt. "Ik ken hem nog van mijn periode uit China. Toen was hij een van de beste internationale voetballers en maakte hij veel indruk. Maar ik weet niet of het mogelijk is om hem te halen. Hij staat nog steeds onder contract bij een andere club, dus hij zal geld kosten", aldus de coach.

Als het aan Schmidt ligt, is PSV met het aantrekken van een nieuwe spits nog niet klaar op de transfermarkt. Het liefst ziet hij in iedere linie nog een extra speler komen. "We hopen internationaal te voetballen en dan hebben we nog versterkingen nodig", vertelt hij.

"Zo hebben we maar één linksback en ook maar één rechtsback. Dat zijn weliswaar goede spelers, maar ook zij kunnen geblesseerd raken. En ook wat de keepers betreft kijken we nog rond in de breedte."

PSV maanden zonder Gutiérrez

Schmidt meldde verder dat PSV het nog maanden moet stellen zonder Érick Gutiérrez. Vanwege een enkelblessure ontbrak de 25-jarige Mexicaan zondag al bij de eerste competitiewedstrijd van PSV, dat met 1-3 te sterk was voor FC Groningen. Hij heeft deze week een operatie ondergaan.

De oefenmeester kan zaterdag in het thuisduel met FC Emmen ook nog geen beroep doen op Armando Obispo. De 21-jarige verdediger raakte in de voorbereiding geblesseerd en is nog herstellende.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie