Als PSV de play-offs van de Europa League haalt, dan speelt het daarin uit tegen Rosenborg of Alanyaspor. Willem II wacht mogelijk een thuisduel met Galatasaray of Hajduk Split, zo wees de loting in Zwitserland vrijdag uit.

PSV speelt eerst nog aanstaande donderdag in de derde voorronde uit tegen het Sloveense NS Mura. Willem II neemt het die dag thuis op tegen het Schotse Rangers. De Tilburgers waren woensdag in de tweede voorronde met 0-5 te sterk voor Progrès Niederkorn uit Luxemburg.

Op 24 september spelen ook het Noorse Rosenborg en het Turkse Alanyaspor tegen elkaar in de derde voorronde, net als het Turkse Galatasaray en het Kroatische Hajduk Split.

Babel en Donk mogelijk met Galatasaray naar Tilburg

PSV speelde nooit eerder tegen Alanyaspor. De Eindhovenaren stonden wel viermaal tegenover Rosenborg. In 2019 in de Europa League (1-4-uitzege, 1-1-gelijkspel thuis) en in 2005 in de Champions League (1-2-uitzege en 1-0-thuisoverwinning).

Willem II speelde in de korte Europese historie nog nooit tegen Hajduk Split of Galatasaray. De Turkse club heeft met Ryan Babel en Ryan Donk twee Nederlanders in de selectie.

Net als de voorrondes zullen ook de play-offs over één wedstrijd worden beslecht. De duels vinden plaats op 1 oktober.

Feyenoord en AZ zijn al zeker van een plaats in de groepsfase van de Europa League. De eerste speelronde van die groepsfase is op 22 oktober.

