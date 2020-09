Erik ten Hag houdt er rekening mee dat Sergiño Dest binnenkort niet meer voor Ajax speelt. De Amsterdammers gaan in dat geval wel de transfermarkt op voor een vervanger van de vleugelverdediger, die in verband wordt gebracht met een transfer naar Bayern München.

"Ik kan niks zeggen over de interesse, maar ik sta er niet raar van te kijken. Als hij zou vertrekken, wat ik liever niet wil, is het wel wat dunnetjes achterin. Dan zullen we dus op zoek moeten naar een vervanger", aldus Ten Hag vrijdag op zijn persconferentie.

Bayern zou deze week in Amsterdam al hebben onderhandeld met Ajax over een transfersom van Dest, die nog tot medio 2022 onder contract staat in de Johan Cruijff ArenA. Volgens De Telegraaf wees Ajax een eerste bod van 15 miljoen euro af.

"Als we nieuws hebben, zetten we dat op de site", herhaalde Ten Hag, die werd bestookt met vragen over Dest. "Dat zulke grote clubs interesse hebben in onze spelers is ergens heel mooi, maar het is jammer dat we weer opnieuw moeten beginnen. Ik wil niet dat Dest gaat. Maar als dat wel gebeurt, moet er wel iemand voor terugkomen."

Dest mogelijk vervanger geschorste Tagliafico

Mocht de transfer niet snel rondkomen, dan is de kans aanwezig dat Dest zondag gewoon in actie komt als Ajax voor eigen publiek tegen RKC Waalwijk speelt. Linksback Nicolás Tagliafico is namelijk geschorst na zijn rode kaart tegen Sparta Rotterdam.

"Ik heb een paar opties voor die positie, zoals Dest en Lisandro Martínez, die weer fit is. Martínez heeft meerdere keren linksback gespeeld, dus waarom niet? Het klopt in ieder geval niet dat Dest heeft gezegd dat hij liever niet speelt", aldus Ten Hag.

De wedstrijd tussen Ajax en RKC begint zondag om 16.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. De Amsterdammers wonnen vorige week met 0-1 van Sparta Rotterdam, terwijl RKC thuis verloor van Vitesse (0-1).

