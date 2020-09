De kans is groot dat Donny van de Beek zaterdag zijn debuut maakt voor Manchester United in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace. Manager Ole Gunnar Solskjaer is lovend over de van Ajax overgekomen middenvelder.

"Donny is een goede jongen, brengt een hoop energie met zich mee en is een geweldige persoonlijkheid. Hij speelde afgelopen zaterdag ook goed in de oefenwedstrijd tegen Aston Villa", zei Solskjaer vrijdag op zijn persconferentie volgens de BBC.

"De kans is groot dat jullie hem te zien krijgen zaterdag, maar ik ga mijn elftal nu natuurlijk nog niet prijsgeven. Dat doe ik pas na de training als ik het de jongens zelf vertel."

De 23-jarige Van de Beek is nog altijd de enige zomeraankoop van Manchester United - de Oranje-international werd voor 39 miljoen euro overgenomen - maar mogelijk blijft het daar niet bij. Zo zijn 'The Red Devils' al enige tijd geïnteresseerd in Jadon Sancho van Borussia Dortmund.

"Met Donny hebben we al een exceptionele speler binnengehaald die iets toevoegt. Het is duidelijk dat de ploeg nog sterker moet worden, maar ik kan verder niet speculeren over nieuwe spelers. Het zal moeten blijken of we erin slagen om nog iemand te halen. Daar praat ik regelmatig over met de club", aldus Solskjaer.

Het nieuwe Premier League-seizoen begon vorige week al, maar United hoefde net als Manchester City nog niet in actie te komen. De ploeg van Solskjaer speelde een maand geleden nog tegen Sevilla in de halve finales van de Europa League. De wedstrijd tegen Crystal Palace begint zaterdag om 18.30 uur.

