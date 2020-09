SC Heerenveen heeft zich vrijdag versterkt met Jan Paul van Hecke. De verdediger wordt voor een seizoen van Brighton & Hove Albion gehuurd. ADO Den Haag strikte Israëlisch international Ilay Elmkies, die op huurbasis overkomt van Hoffenheim.

De twintigjarige Van Hecke stond tot voor kort nog onder contract bij NAC Breda, dat hem onlangs verkocht aan Brighton. De Premier League-club, die zich eerder al versterkte met Joël Veltman, besloot de Zeeuw direct te verhuren.

"Dat een Premier League-club een speler uit de Eerste Divisie overneemt, zegt alles over het talent, de kwaliteit en de potentie die Jan Paul bezit", zegt technisch manager Gerry Hamstra op de site van Heerenveen. "Jan Paul maakt een stormachtige ontwikkeling door, die hij bij ons mag doorzetten."

Van Hecke speelde vorig seizoen zestien officiële wedstrijden voor NAC, waarin hij vier keer scoorde en een assist gaf. De geboren Zeeuw speelde twee jaar geleden nog voor de amateurs van Goes. Zijn contract bij Brighton loopt nog drie jaar door.

ADO huurt Elmkies van Hoffenheim

Eerder op vrijdag versterkte ADO zich met Elmkies. De middenvelder viel afgelopen seizoen in blessuretijd één keer in bij Hoffenheim en maakte zo zijn debuut bij de Bundesliga-club. Voor Israël kwam hij vier keer in actie en begin deze maand was hij zelfs trefzeker in het Nations League-duel met Slowakije (1-1).

"Het voelt voor mij heel goed om bij ADO Den Haag aan de slag te gaan", zegt de twintigjarige Elmkies. "De gesprekken met de hoofdtrainer lieten mij zien dat er veel potentie in de club schuilt. Ik ben zeer gemotiveerd om bij te dragen aan het realiseren van de doelen."

"Ilay is een veelzijdige middenvelder, die door Alfred Schreuder bij de A-selectie van Hoffenheim is gehaald", weet Martin Jol, hoofd van het technisch hart. "Terwijl hij al een tijdje op onze radar stond, viel hij vorige week nog meer op dankzij zijn eerste doelpunt voor Israël. We zijn blij dat Ilay met zijn profiel voor onze club heeft gekozen."

Elmkies is voor ADO al de negentiende speler die deze transferperiode aan de selectie wordt toegevoegd. Daar staat het vertrek van negentien spelers tegenover.

Ilay Elmkies in het shirt van zijn nieuwe werkgever. (Foto: ADO Den Haag)