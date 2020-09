Sparta Rotterdam moet het zaterdag in de uitwedstrijd tegen Vitesse zonder Deroy Duarte stellen. De middenvelder testte deze week positief op het coronavirus.

De 21-jarige Duarte, die vorige week in de eerste helft meedeed tegen Ajax (0-1-verlies), heeft geen klachten, maar is vanzelfsprekend direct in thuisquarantaine gegaan. Voor zover bekend zijn er geen andere spelers of stafleden besmet.

Overigens is Duarte niet de enige die de wedstrijd van zaterdag moet missen vanwege het coronavirus. Bij Vitesse testten deze week liefst acht stafleden positief, onder wie trainer Thomas Letsch.

Ondanks de vele besmettingen bij Vitesse gaat de wedstrijd vooralsnog gewoon door. De KNVB heeft technisch directeur Johannes Spors, hoofd jeugdopleiding Edward Sturing en jeugdtrainer Nicky Hofs dispensatie verleend om voor de groep te staan.

De wedstrijd tussen Vitesse en Sparta begint zaterdag om 18.45 uur in GelreDome en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. De Arnhemmers waren in de eerste wedstrijd van het seizoen te sterk voor RKC Waalwijk (0-1).

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie