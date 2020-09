Steven Gerrard is tevreden met de manier waarop Rangers FC zich donderdagavond voor de derde voorronde van de Europa League plaatste, maar de oud-middenvelder verwacht dat zijn ploeg het volgende week een stuk lastiger gaat krijgen met Willem II.

Rangers won donderdagavond met maar liefst 0-5 bij Lincoln Red Imps FC op Gibraltar en Willem II plaatste zich woensdag al voor de derde voorronde door het Luxemburgse Progrès Niederkorn met dezelfde cijfers opzij te zetten.

"We wonnen zonder problemen, maar we weten heel goed dat we de komende weken voor zwaardere uitdagingen komen te staan. Daarom moeten we snel terug naar ons gebruikelijke niveau, want dat hebben we donderdag niet gehaald", zei Gerrard na afloop van het duel tegen Schotse media.

De 114-voudig international van Engeland en Liverpool-icoon keek woensdag al naar de verrichtingen van Willem II, dat over zes dagen zijn Rangers ontvangt in Tilburg. Gerrard was redelijk onder de indruk van wat de 'Tricolores' lieten zien in Differdange.

"Hoewel Willem II ook weinig te duchten had van de tegenstander, lieten ze het er allemaal wel makkelijk uitzien. Ze hebben echt goede spelers en gevaarlijke aanvallers. Bovendien: een team dat in Nederland in de top zes eindigt, verdient respect. We zullen het dus beter moeten doen tegen Willem II", aldus Gerrard.

De ontmoeting tussen Willem II en Rangers FC van donderdag wordt over één duel beslist. Bij een overwinning op de Schotse topclub heeft Willem II nog één zege nodig om zich voor de groepsfase van de Europa League te plaatsen. De mogelijke tegenstander wordt vrijdag bekend.