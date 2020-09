Wout Weghorst heeft donderdag van zich doen spreken namens VfL Wolfsburg in de tweede voorronde van de Europa League. De spits droeg met twee doelpunten bij aan een 0-4-zege op KF Kukësi uit Albanië. Zlatan Ibrahimovic hielp AC Milan met zijn eerste treffer van het seizoen eveneens aan winst.

Op Albanese grond opende Weghorst namens Wolfsburg in de 21e minuut de score. Hij zorgde in de tweede helft ook voor 0-3 en zag Maxence Lacroix en Admir Mehmedi de andere goals maken.

De 28-jarige Weghorst beleefde vorig seizoen een topjaar met twintig doelpunten in 43 wedstrijden. Hij werd gelinkt aan onder meer Arsenal, maar is vooralsnog speler van Wolfsburg.

Milan was in Ierland met 0-2 te sterk voor Shamrock Rovers. De 38-jarige Ibrahimovic, die onlangs voor een jaar bijtekende bij de gevallen grootmacht, maakte de openingstreffer. Hakan Chalhanoglu bepaalde de eindstand.

Zlatan Ibrahimovic scoorde voor AC Milan. (Foto: Pro Shots)

Babel basisspeler bij Galatasaray

Verder kwam Tottenham Hotspur met de schrik vrij bij Lokomotiv Plovdiv. Met Steven Bergwijn in de basis kwamen de Engelsen met 1-0 achter, maar na twee rode kaarten voor de thuisploeg stelden Harry Kane (strafschop) en Tanguy Ndombele met late goals toch nog de zege veilig: 1-2.

Ryan Babel boekte als basisspeler een overwinning met Galatasaray, dat het Azerbeidzjaanse Neftchi Baku met 1-3 versloeg. Babel, die vorig seizoen op huurbasis bij Ajax speelde, werd in de slotfase gewisseld.

Willem II, de enige Nederlandse club in de tweede voorronde van de Europa League, kwam woensdag al in actie. De Tilburgers wonnen op bezoek bij het Luxemburgse Progrès Niederkorn met 5-0 en stuiten in de volgende ronde thuis op Rangers FC. PSV gaat op bezoek bij het Sloveense NS Mura.

