De onrust bij FC Barcelona lijkt voorlopig nog niet ten einde. Een meerderheid van de leden van de club stemde donderdag voor een motie van wantrouwen tegen voorzitter Josep Maria Bartomeu, terwijl de onlangs ontslagen trainer Quique Setién aankondigde naar de rechter te stappen.

Bartomeu ligt al langer onder vuur in Camp Nou. Binnen de club zijn veel mensen, onder wie sterspeler Lionel Messi, die kritiek hebben op het beleid dat de voorzitter voert.

In een verklaring laat Barcelona weten dat 20.687 handtekeningen zijn opgehaald. Voor een motie van wantrouwen tegen het bestuur waren zestienduizend handtekeningen nodig. De stemmen moeten nog wel geldig worden verklaard.

Eerder op de avond liet de vorige maand aan de kant gezette Setién weten dat hij afgelopen woensdag pas officieel bericht kreeg van zijn ontslag. De 61-jarige Spanjaard voelt zich oneerlijk behandeld en stapt naar de rechter.

Het is al langer onrustig bij Barcelona, dat een slecht seizoen vorige maand afsloot met een 8-2-nederlaag tegen Bayern München in de Champions League. Messi liet vervolgens weten te willen vertrekken, al is hij inmiddels bijgedraaid.

Setién werd opgevolgd door Ronald Koeman, die het Nederlands elftal verruilde voor zijn droombaan als coach van Barcelona. Hij moet aan een nieuw elftal gaan bouwen, al lijkt er financieel weinig mogelijk bij de Spaanse topclub.