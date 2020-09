Sam Lammers lijkt PSV te gaan verlaten voor Atalanta. De clubs zijn het donderdag naar verluidt eens geworden over een transfersom van 10 miljoen euro (inclusief bonussen) voor de 23-jarige spits.

Onder meer het AD en VI melden dat de overgang snel wordt afgerond. Naar verluidt reist Lammers, die nog een contract voor een jaar had en al langer met een vertrek in verband werd gebracht, vrijdag naar Italië. Daar ligt een meerjarig contract voor hem klaar.

Lammers doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte in september 2016 zijn debuut in het eerste elftal. Een echte doorbraak bleef echter uit. De teller staat op 29 officiële wedstrijden en zes doelpunten.

In het seizoen 2018/2019 werd Lammers verhuurd aan sc Heerenveen, dat nu gaat profiteren van de transfer. Het schijnt dat de Friese club ongeveer een miljoen euro van het totaalbedrag krijgt. In het shirt van Heerenveen maakte de spits indruk met negentien doelpunten in 35 wedstrijden.

Lammers dertiende speler die vertrekt bij PSV

Zijn nieuwe club Atalanta maakt indruk in Italië. Met onder anderen Marten de Roon en Hans Hateboer in de ploeg werd 'La Dea' in de afgelopen twee seizoenen zeer knap derde. Bovendien werd afgelopen seizoen tot de kwartfinales van de Champions League gereikt.

Na Jeroen Zoet, Robbin Ruiter, Luuk Koopmans, Yanick van Osch, Hidde Jurjus, Derrick Luckassen, Daniel Schwaab, Ricardo Rodríguez, Ibrahim Afellay, Ritsu Doan, Dante Rigo en Konstantinos Mitroglou is Lammers de dertiende speler die PSV deze zomer verlaat.

PSV heeft al vervanger op het oog voor Lammers en dat is de 33-jarige Israëlische spits Eran Zahavi. Naar verluidt tekent hij komend weekend bij de Eindhovense club, die hem overneemt van het Chinese Guangzhou R&F.