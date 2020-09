Willem II en PSV weten wie de tegenstander is in de derde voorronde van de Europa League. De Eindhovenaren spelen uit tegen het Sloveense NS Mura en de Tilburgers stuiten op Rangers FC.

Mura was donderdag in de tweede voorronde met 3-0 te sterk voor het Deense Aarhus. Een ronde eerder rekende de club uit Murska Sobota met 4-0 af met het Estse Nõmme Kalju FC.

De beste Europese prestatie ooit van de Mura was het bereiken van de play-offs om een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League in 2012, waarin twee keer werd verloren van Lazio. Mura dankt de plek in de voorronde van de Europa League dit jaar aan de winst van het Sloveense bekertoernooi vorig seizoen.

De confrontatie tussen Mura en PSV gaat over een duel op donderdag 25 september en de winnaar gaat door naar de play-offs, die een week later gespeeld worden.

Rangers FC won donderdag met 0-5 van Lincoln Red Imps FC. (Foto: Pro Shots)

Rangers won met ruime cijfers op Gibraltar

In tegenstelling tot PSV treft Willem II met Rangers wel een aansprekende tegenstander. De Schotse topclub werd 54 keer kampioen en is weer helemaal terug na een faillissement in 2012.

In de tweede ronde van de Europa League was Rangers donderdag op Gibraltar met 0-5 te sterk voor Lincoln Red Imps FC. De doelpunten kwamen op naam van Alfredo Morelos (twee), Jermain Defoe, James Tavernier en Connor Goldson.

Woensdag bereikte Willem II al simpel de derde voorronde door met dezelfde cijfers van het Luxemburgse Progrès Niederkorn te winnen. Het was voor de Tilburgers de grootste Europese zege ooit.

Willem II boekte woensdag een overtuigende overwinning in Luxemburg. (Foto: Pro Shots)

