Ajax heeft een bod van Bayern München op Sergiño Dest afgewezen, zo meldt De Telegraaf donderdag. De Duitse club zou 15 miljoen euro voor de rechtsback hebben geboden.

Volgens de krant is een delegatie van Bayern dinsdag in Amsterdam geweest om met Ajax te praten over een transfer van Dest. De hoofdstedelingen zouden een eerste bod van de Champions League-winnaar van tafel hebben geveegd.

Bayern heeft al langer een oogje op Dest, maar concreet werden de Duitsers nog niet. De rechtsback kan naar verluidt ook op interesse van FC Barcelona rekenen, maar de Spanjaarden hebben vanwege de financiële problemen niet de beste papieren om hem vast te leggen.

De negentienjarige Dest is volgens diverse media zelf al met Bayern in gesprek over een contract. De Amerikaan was volgens De Telegraaf daarom bankzitter bij Ajax in het Eredivisie-duel van zondag met Sparta (0-1), al viel hij wel in na de rode kaart voor Nicolás Tagliafico.

Ajax zou deze zomer nog een poging hebben gedaan om het tot medio 2022 lopende contract van Dest te verlengen, maar de verdediger hoopt een transfer te maken. Hij speelde tot dusver 36 duels voor Ajax.

Dest wordt mogelijk de tiende speler die deze zomer vertrekt bij Ajax. Eerder verlieten Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Joël Veltman, Benjamin van Leer, Kik Pierie, Razvan Marin, Lisandro Magallán, Bruno Varela en Ryan Babel Amsterdam al.