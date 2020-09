Thiago Alcántara vervolgt zijn loopbaan bij Liverpool. De Engelse landskampioen heeft de 29-jarige middenvelder vrijdag voor 27,5 miljoen euro, inclusief bonussen, overgenomen van Bayern München. Gonzalo Higuaín verlaat Juventus en gaat aan de slag bij Inter Miami.

Thiago, die volgens Britse media een contract voor vier seizoenen tekent, had in juli bij de clubleiding van Bayern München een vertrekwens ingediend, omdat hij na zeven seizoenen toe was aan een nieuwe uitdaging.

De 29-jarige Thiago speelde 235 wedstrijden voor Bayern München, dat hem in 2013 voor 25 miljoen overnam van FC Barcelona. Bij de Spaanse grootmacht was de 39-voudig Spaans international de vaste back-up achter Xavi, Iniesta en Sergio Busquets.

De komst van Thiago heeft mogelijk gevolgen voor Georginio Wijnaldum. De Oranje-international beschikt over een aflopend contract en wordt de laatste weken nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar het FC Barcelona van Ronald Koeman. Zaterdag was hij nog wel basisspeler in de eerste competitiewedstrijd van Liverpool, thuis tegen Leeds United (4-3).

Higuaín herenigd met Matuidi bij Inter Miami

Higuaín vervolgt zijn loopbaan in de Verenigde Staten. Donderdag maakte Juventus al bekend dat het éénjarige contact van de Argentijn werd verbroken. Higuaín gaat in Florida een verbintenis tot eind 2022 aan.

De 32-jarige Higuaín wordt bij Inter Miami, dat volgend seizoen debuteert in de Major League Soccer, herenigd met Blaise Matuidi. De Fransman verkaste eerder deze zomer al naar de club, waar David Beckham mede-eigenaar van is.