Feyenoord gaat door met de plannen voor het veelbesproken nieuwe stadion aan de oevers van de Maas, zo maakt de Rotterdamse club donderdag bekend.

De commissarissen van de club en Stadion Feijenoord hebben in de afgelopen 24 uur afgesproken het nieuwe stadion naar een definitieve investeringsbeslissing te leiden. Volgens planning gebeurt dat in het najaar van 2021. Nog deze week begint een projectbureau met het technisch ontwerp.

"De weg is nog lang en we zijn er zeker nog niet. Maar de afgelopen maanden zijn wel goede stappen gezet, die de club en het stadion het vertrouwen geven dat we - hand in hand met veel supporters, de gemeente en andere stakeholders - het nieuwe stadion voor elkaar kunnen krijgen", aldus algemeen directeur Marc Koevermans.

"Club en stadion zijn blij met het ontwerp van het nieuwe stadion. Het ziet er prachtig uit. Op basis van de verdiepingsslagen die we continu maken en de inzichten die dat oplevert, hebben we het gevoel dat het nieuwe stadion haalbaar is en een significante bijdrage kan leveren aan de gewenste groei van de voetbalbegroting van Feyenoord en de ontwikkeling van de club als geheel."

Toch moet de club nog verschillende obstakels overwinnen voordat de plannen definitief ingediend kunnen worden bij de gemeente Rotterdam, die voor 40 miljoen euro deelneemt aan de bouw van het stadion. "Dit geldt voor de bouwkosten, de financiering en de businesscase."

Feyenoord speelt sinds 1937 in De Kuip. (Foto: Pro Shots)

Nieuw stadion maakt deel uit van stadsproject Feyenoord City

Het nieuwe stadion van Feyenoord, dat deel uitmaakt van het grote stadsproject Feyenoord City in Rotterdam-Zuid, is veelbesproken. De Rotterdammers wilden aanvankelijk pas aan het stadion aan de oevers van de Maas denken als de club gegarandeerd 25 miljoen euro per jaar zou krijgen als prestatievergoeding.

Toen in februari 2019 bleek dat de partijen daaraan konden voldoen, kwam het consortium DMK met een alternatief om De Kuip te verbouwen en uit te breiden van 50.000 naar ruim 63.000 plaatsen. Daarbij zouden de kosten met 200 miljoen euro flink lager uitvallen dan de geraamde 444 miljoen euro voor een compleet nieuw stadion. De verbouwing zou ook in 2024 al afgerond zijn, terwijl het nieuwe stadion op zijn vroegst in 2025 zal zijn afgerond.

De werkzaamheden voor het nieuwe stadion starten volgens de planning in het voorjaar van 2022. Tot dusver is al 20 miljoen euro geïnvesteerd in de plannen van het nieuwe onderkomen.