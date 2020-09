Acht stafleden van Vitesse, onder wie hoofdtrainer Thomas Letsch, zijn donderdag positief getest op het coronavirus. Technisch directeur Johannes Spors neemt samen met Edward Sturing en Nicky Hofs voorlopig de honneurs waar.

De selectie en staf van Vitesse werden vrijdag getest voor de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk (0-1-winst) en toen bleek alleen assistent-trainer Joseph Oosting het COVID-19-virus onder de leden te hebben. Dinsdag werd iedereen opnieuw getest en toen werd duidelijk dat nog veel meer leden van de technische staf besmet zijn.

Het gaat, naast Letsch en Oosting, om Jan Fiesser, Rein Baart, Jan van Norel, Tim Arends, Dennis van der Meulen en Jos Kortekaas, de coördinator medische zaken en fysiotherapeut. Zij gaan de komende periode in thuisquarantaine.

Naar aanleiding van de besmettingen nam Vitesse contact op met de KNVB, die dispensatie verleende aan technisch directeur Spors, hoofd jeugdopleiding Sturing en jeugdtrainer Hofs om voorlopig voor de groep te staan.

Vitesse speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (aftrap 18.45 uur). Het 'Airborne-duel', waar wordt stilgestaan bij De Slag om Arnhem in september 1944, kan door de dispensatie van de KNVB gewoon doorgaan. De selectie wordt donderdag wel opnieuw getest.

"We willen onze overwinning op RKC Waalwijk graag een passend gevolg geven", zegt Spors. "Temeer omdat we eindelijk weer onze supporters mogen ontvangen. De voorbereiding in deze week is verre van ideaal, maar het lijkt erop dat we dankzij adequaat handelen verdere besmettingen hebben voorkomen."

