Het Nederlands elftal is een plaats gestegen op de FIFA-wereldranglijst. Oranje is nu de nieuwe nummer dertien, blijkt donderdag uit de nieuwe lijst van de wereldvoetbalbond.

Nederland opende eerder deze maand het nieuwe seizoen in de Nations League met een 1-0-overwinning op Polen. In de volgende interland was Italië wel met 0-1 te sterk in de Johan Cruijff ArenA.

Oranje passeert Zwitserland op de FIFA-ranglijst, dat door een nederlaag tegen Oekraïne (2-1) en een gelijkspel tegen Duitsland (1-1) drie plaatsen zakt.

In de afgelopen interlandperiode nam Dwight Lodeweges als interim-bondscoach de honneurs waar van de vertrokken Ronald Koeman, die de lokroep van FC Barcelona niet kon weerstaan. Sindsdien is de KNVB op zoek naar een nieuwe bondscoach.

Donderdag melden verschillende Nederlandse media dat Frank de Boer topkandidaat is voor de opengevallen functie in Zeist. De vijftigjarige coach zit momenteel zonder club nadat hij eind juli werd ontslagen bij het Amerikaanse Atlanta United.

Top tien FIFA-wereldranglijst 1. België - 1.773 punten

2. Frankrijk - 1.744 punten

3. Brazilië - 1.712 punten

4. Engeland - 1.664 punten

5. Portugal - 1.653 punten

6. Uruguay - 1.645 punten

7. Spanje - 1.642 punten

8. Kroatië - 1.628 punten

9. Argentinië - 1.623 punten

10. Colombia - 1.622 punten

België blijft lijstaanvoerder

België voert nog altijd de FIFA-ranglijst aan met 1.773 punten. De ploeg van Roberto Martínez staat sinds september 2018 op de eerste plaats en houdt daarmee onder meer wereldkampioen Frankrijk achter zich, dat tweede staat. Brazilië bezet de derde plaats.

België maakte een overtuigende indruk in de eerste wedstrijden in de Nations League. De 'Rode Duivels' wonnen met 0-2 bij Denemarken en zegevierden met 5-1 tegen IJsland.

