Frank de Boer is de topkandidaat om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal, melden VI, de NOS en De Telegraaf donderdag. De Noord-Hollander heeft binnenkort een eerste gesprek met de KNVB.

De vijftigjarige De Boer zit momenteel zonder werk, nadat hij eind juli werd ontslagen als trainer van Atlanta United. De voormalige coach van Ajax zei zondag bij FOX Sports dat hij het "een hele eer zou vinden" om bondscoach van Oranje te worden.

De KNVB moet op zoek naar een nieuwe keuzeheer door het abrupte vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona vorige maand. Zijn assistent Dwight Lodeweges nam in de Nations League-duels met Polen en Italië als interim-bondscoach de honneurs waar bij Oranje.

Naar verluidt zou de KNVB eerst Frank Rijkaard en Peter Bosz hebben gepolst voor de vrijgekomen functie. Rijkaard zag het echter niet zitten om terug te keren als trainer en Bosz zou op dit moment niet willen stoppen als coach van Bayer Leverkusen.

Frank de Boer zit zonder werk nadat hij in juli werd ontslagen bij Atlanta United. (Foto: Pro Shots)

De Boer was al assistent bij Oranje

De Boer was nog nooit actief als bondscoach, maar werkte tussen 2008 en 2010 wel bij Oranje als assistent van Bert van Marwijk. De 122-voudig international begon in december 2010 bij Ajax aan zijn eerste klus als hoofdtrainer op het hoogste niveau.

Bij de Amsterdammers was De Boer zeer succesvol door vier landstitels op rij te veroveren. In de zomer van 2016 koos de oud-verdediger na een teleurstellend laatste seizoen voor een vertrek naar Internazionale, maar zijn periode bij de 'Nerazzurri' verliep desastreus. Hij werd al na enkele maanden ontslagen.

In de zomer van 2017 hoopte De Boer zijn trainerscarrière nieuw leven in te blazen bij Crystal Palace, maar dat avontuur was van nog kortere duur. Na slechts vijf officiële wedstrijden besloot de Premier League-club afscheid te nemen van de Nederlander.

Begin 2019 werd De Boer trainer van Atlanta United, waarmee hij aanvankelijk wél succesvol was door de Campeones Cup en de US Open Cup te winnen. Deze zomer moest hij na een aantal teleurstellende resultaten alsnog vertrekken.