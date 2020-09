Trainer Thomas Tuchel van Paris Saint-Germain stak woensdagavond de loftrompet over zijn spelers na de zwaarbevochten 1-0-zege op FC Metz. Door een doelpunt van Julian Draxler in blessuretijd boekten de geplaagde Parijzenaars de eerste zege van het seizoen.

Na nipte nederlagen tegen RC Lens (1-0) en Olympique Marseille (0-1) stevende PSG af op een doelpuntloos gelijkspel tegen Metz. De thuisploeg speelde in de slotfase zelfs met negen man - Abdou Diallo kreeg zijn tweede gele kaart en Juan Bernat raakte geblesseerd - maar Draxler kopte in extremis toch de 1-0 binnen.

"Met negen tegen elf was dit een indrukwekkend en verdiend einde van een bizarre wedstrijd. We hebben een ongelooflijke mentaliteit getoond. Ik ben heel erg trots op de ploeg", zei een opgeluchte Tuchel in het Parc des Princes.

De Duitser kon door een reeks coronabesmettingen in de eerste twee duels van het seizoen niet beschikken over veel van zijn vaste krachten. Hoewel er tegen Metz al meer spelers terugkeerden, deden onder anderen Kylian Mbappé (corona), Neymar, Leandro Paredes en Layvin Kurzawa (allen geschorst) niet mee woensdagavond.

"We misten nog steeds veel spelers. Sommige jongens moet ik ondanks een trainingsachterstand gewoon inzetten, want ik heb geen keus. Het was ook niet zo goed als ons optreden tegen Marseille, maar ik vond ons wel sterk. En we slaagden erin onze eerste drie punten te pakken. Dat is wat telt", aldus Tuchel.

Ondanks de zwaarbevochten overwinning bevindt PSG zich met drie punten in de onderste regionen van de Ligue 1. Het verschil met koploper Stade Rennes is vier punten.

