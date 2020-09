Ronald Koeman acht de kans aanwezig dat hij komend seizoen gewoon over Luis Suárez kan beschikken. De aanvaller mag van FC Barcelona vertrekken, maar ondanks de vele geruchten is het nog altijd niet van een transfer gekomen.

"Ik heb met Luis gesproken over zijn toekomst. Het is nu afwachten of hij vertrekt, want dat weten we op dit moment nog steeds niet", zei Koeman woensdagavond na het gewonnen oefenduel met Girona (3-1) bij het Catalaanse TV3.

De 33-jarige Suárez staat nog tot medio 2021 onder contract bij Barcelona, maar mede vanwege zijn hoge salaris mag de Uruguayaan op zoek naar een andere club. Hij leek op weg naar Juventus, maar van een overgang naar de Serie A is het nog altijd niet gekomen.

"We respecteren hier alle contracten van spelers. Dus als Suárez er niet in slaagt een club te vinden en hij blijft, dan zal hij als iedere andere speler in de selectie worden behandeld", beloofde Koeman, die de oud-Ajacied niet gebruikte in zijn eerste twee oefenwedstrijden.

Mocht Suárez voor de transferdeadline van 6 oktober toch nog vertrekken bij Barcelona, dan bestaat de kans dat de Spaanse grootmacht Memphis Depay haalt als zijn vervanger. Olympique Lyon en Barcelona zouden al akkoord zijn over de transfersom, al wordt dat door de Franse club ontkend.

Koeman en FC Barcelona beginnen het nieuwe seizoen in La Liga op 27 september met een thuiswedstrijd tegen Villarreal. De 26-voudig kampioen speelt zaterdag eerst nog een oefenduel met Elche om de Joan Gamper Trophy.

Het is nog altijd onduidelijk of Luis Suárez komend seizoen het shirt van FC Barcelona draagt. (Foto: Pro Shots)