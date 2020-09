Paris Saint-Germain heeft woensdagavond in extremis de eerste competitiezege van het seizoen geboekt. De verliezend Champions League-finalist versloeg FC Metz met 1-0 dankzij een doelpunt in blessuretijd en hoorde tevens de schorsingen voor de massale vechtpartij in het duel met Olympique Marseille.

Lange tijd leek PSG ook in zijn derde competitieduel van dit seizoen punten te verspelen. Bovendien kwam de thuisploeg halverwege de tweede helft met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Abdou Diallo.

In de slotfase moesten de Parijzenaars zelfs met negen man verder door een blessure van Juan Bernat. Coach Thomas Tuchel had op dat moment al drie wisselmomenten gebruikt. Desondanks kopte Julian Draxler zijn ploeg in de 93e minuut toch nog naar de winst.

Mitchel Bakker had een basisplaats bij PSG en speelde ruim een uur mee. Tuchel moest het wel stellen zonder de met het coronavirus besmette Kylian Mbappé en de geschorste Neymar, Leandro Paredes en Layvin Kurzawa.

PSG begon het seizoen met nederlagen tegen promovendus RC Lens (1-0) en Olympique Marseille (0-1). Dankzij de overwinning op Metz klimt de landskampioen naar de vijftiende plaats op de ranglijst.

Juan Bernat viel in de slotfase geblesseerd uit bij Paris Saint-Germain. (Foto: Pro Shots)

Kurzawa zes wedstrijden geschorst

Tijdens de wedstrijd tegen Metz kreeg PSG ook de schorsingen voor de vechtpartij tegen Marseille te horen. Neymar en Paredes moeten beiden twee duels toekijken, terwijl Kurzawa voor liefst zes duels werd geschorst door de tuchtcommissie van de Franse competitieorganisatie.

In de slotfase van PSG-Marseille werden afgelopen zondag liefst vijf rode kaarten uitgedeeld na een vechtpartij. Naast Neymar, Paredes en Kurzawa werden ook Marseille-spelers Jordan Amavi en Darío Benedetto uit het veld gestuurd. Amavi kreeg drie wedstrijden schorsing en Benedetto mag één duel niet in actie komen.

Na afloop van de wedstrijd in het Parc des Princes liet Neymar weten dat hij racistisch was bejegend door Marseille-verdediger Álvaro González. De Franse bond is een onderzoek begonnen naar het vermeende racisme.

