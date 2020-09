Willem II-trainer Adrie Koster zag tot zijn tevredenheid dat er woensdagavond bij zijn spelers geen sprake was van onderschatting tegen het nietige Progrès Niederkorn. Door een eenvoudige 5-0-overwinning in Luxemburg plaatsten de Tilburgers zich voor de derde voorronde van de Europa League.

Koster zag zijn ploeg na ruim een half uur al met 3-0 voor staan tegen de Luxemburgers, door twee goals van Vangelis Pavlidis en een treffer van Görkem Saglam. Na rust voerden Ché Nunnely en Mike Trésor Ndayishimiye de score nog verder op, waardoor de 65-jarige coach een stressloze avond beleefde.

"Ik heb niet echt iets te klagen. We hebben niets aan het toeval overgelaten en zijn meteen goed aan de wedstrijd begonnen. We hadden een goede bezetting voor de goal, daardoor konden we de wedstrijd snel naar ons toetrekken", analyseerde Koster bij RTL 7.

"Na de 3-0 zat ik erg rustig op de bank. Bij 2-0 zit je sowieso al wat makkelijker en als dan voor rust nog de 3-0 er overheen komt, weet je dat het gespeeld is. Maar dat hebben we dan ook zelf afgedwongen."

Willem II-spits Vangelis Pavlidis kopt de 0-1 binnen tegen Progrès Niederkorn. (Foto: Pro Shots)

'Goed begin was het halve werk'

Koster erkende dat Willem II met Progrès Niederkorn niet de sterkste opponent trof, maar wilde ondanks de geringe tegenstand niets afdoen aan de prestatie van zijn team.

"Als je niet goed gefocust bent, kan dat nog flink tegenvallen. Nu hebben we het onszelf makkelijk gemaakt door goed aan de wedstrijd te beginnen, dat was het halve werk."

In de derde voorronde speelt Willem II het volgende week donderdag op eigen veld tegen het Schotse Rangers FC of Lincoln Red Imps uit Gibraltar. Als de Tilburgers die wedstrijd winen, wacht er nog een duel in de play-offs om de groepsfase van de Europa League te bereiken.

